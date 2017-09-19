19.09.2017 17:55 Анжела Сушко

В «Прозрачных офисах» и Региональном центре услуг специалисты владеют языком жестов

В Харькове, как и во всем мире, эта неделя отмечается, как Неделя глухих. Цель этого международного мероприятия - привлечь внимание власти, общественности к проблемам слабослышащих людей, ведь они имеют такие же права, как и все и должны быть защищены государством на законодательном уровне.



Фото: Василий Голосный

В Харькове силами местной власти с помощью общественных организаций второй год подряд реализуется проект «Услышь меня». Он стал еще одним этапом в работе по созданию комфортных условий для людей с инвалидностью.

Сотрудники Регионального центра услуг общаются с посетителями с нарушением слуха исключительно на языке жестов. Они вместе со своими коллегами, в частности из «Прозрачного офиса» Шевченковского и Киевского районов, приняли участие в городском проекте «Услышь меня». И, после прохождения курсов, получили возможность общаться с людьми, которые плохо слышат.

Оксана Попова, сотрудник Регионального центра услуг:

Мы относимся с уважением ко всем категориям заявителей. Наши специалисты прошли соответствуещее обучение, получили сертификаты и владеют языком жестов, общаются с заявителями с нарушением слуха языком жестов. Каждый день в наш Центр обращаются такие посетители и получают услуги надлежащие как административного характера, так и пенсионного обеспечения, социальной защиты и другие, которые предоставляются в центре.

Проект «Услышь меня» проходит в Харькове уже второй год подряд, в рамках социального гуманитарного проекта «Единая социальная сеть». Его целью является обучение широкого круга специалистов жестовому языку и толерантному отношению к глухим людям. В результате подготовлены десятки переводчиков, умеющих общаться с такими людьми. Теперь специалисты по работе со слабослышащими людьми есть практически во всех социальных службах и учреждениях Харькова. Более того, проект продолжается и принять в нем участие могут сотрудники любых учреждений.