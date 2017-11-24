24.11.2017 20:15

В Харькове прошел флешмоб ко Дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Акция «Флешмоб городов», приуроченная к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, состоялась сегодня, 24 ноября, на пл. Конституции.



Фото: Василий Голосный

В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, руководство области, представители фонда ООН в сфере народонаселения в Украине, общественных организаций, а также народный депутат Украины Ирина Луценко.



Как отметила в ходе акции вице-мэр, Харьков уже много лет активно борется с проблемой проявления насилия в семьях. По ее словам, сегодня в городе работает множество муниципальных структур и общественных организаций, в функции которых входят профилактика каких-либо видов домашнего насилия, а также ликвидация их последствий. В частности, год назад в Харькове был открыт Центр помощи женщинам, пострадавшим от насилия, в который уже обратились около 100 человек.



«Пришло время, когда подобная акция приобрела хороший общественный масштаб, и это залог того, что проблемы насилия должны пойти на спад, потому что общественное мнение и противодействие, на мой взгляд, - это два основных фактора, которые могут эту проблему серьезно ослабить», - отметила вице-мэр.



По словам Ирины Луценко, ежегодно в Украине фиксируется около 165 тыс. обращений женщин, которых избили или изнасиловали в семье, а свидетелями домашнего насилия становятся около 3 млн детей.



«Это очень серьезная, длительная и системная проблема в нашей стране, и то, как мы реагируем на нее, защищаем таких людей, говорит о зрелости нашего общества. Участие в таких акциях представителей парламента и местной власти свидетельствует о том, что государство не остается в стороне от этой проблемы. Сегодня в Верховной Раде подготовлены ко второму чтению два законопроекта: в отношении противодействия и упреждения домашнего насилия, а также закон, предусматривающий криминальную ответственность за подобные преступления», - отметила Ирина Луценко.



В рамках флэшмоба оранжевым светом (официальный цвет акции) был подсвечен памятник «Летящая Украина», а все присутствующие раскрыли оранжевые зонты в знак протеста против насилия.



Отметим, что подобный флешмоб также прошел сегодня еще в 15 городах Украины, где были подсвечены выдающиеся архитектурные объекты. По словам организаторов, эта акция дала символический старт отсчету всемирной 16-дневной кампании против гендерно обусловленного насилия.