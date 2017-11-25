25.11.2017 19:40

В Харькове почтили память жертв голодоморов

Поминальная служба по погибшим и возложение цветов к Кресту жертвам голодоморов состоялись сегодня, 25 ноября, в Молодежном парке.



Фото: Василий Голосный

В мероприятии приняла участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, представители областной власти, общественных организаций, вузов, военнослужащие, духовенство, студенты.



«В этот день очень важно почтить память, зажечь свечу, чтобы в жизни нашей страны и всего человеческого сообщества такая трагедия больше никогда не повторилась. Чтобы рождались дети, чтобы в каждом доме был хлеб, царили благополучие и мир. Для меня лично этот день очень важен. Я помню рассказы моей мамы, которая пережила голод ребенком, и даже слушать ее мне было страшно. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы никогда больше не допустить в мире такой трагедии», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



После этого на площади Свободы состоялась традиционная Всеукраинская акция памяти «Зажги свечу». В 16:00 прошла минута молчания, которая была объявлена по всей стране, и харьковчане выложили крест из свечей как символ памяти обо всех ушедших в те годы.



Отметим, что День памяти жертв голодоморов приходится на четвертую субботу ноября. Этот день в Украине отмечают ежегодно с 1998 года. Более 20 стран признали голод 1932-1933 годов Геноцидом украинской нации. Страшная трагедия унесла, по разным подсчетам, около четырех миллионов жизней.