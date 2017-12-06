06.12.2017 23:29

В Харькове вручили премию «Преодоление»

Церемония награждения лауреатов премии «Преодоление-2017» прошла сегодня, 6 декабря, в гостинице «PremierPalace Hotel Kharkiv».



Фото: Василий Голосный

В мероприятии приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан и вице-президент городской общественной организации «Креавита» Елена Шингарева.



Елена Шингарева отметила, что в этом году премия «Преодоление» празднует 5-летие. За это время наградами за достижение в различных сферах жизни отмечены 36 человек с инвалидностью. «Для меня это - герои, которые ежедневно побеждают себя, свои ограничения и стереотипы, которые существуют в обществе, доказывая, что они конкурентоспособны и могут жить на равных. Эта премия - важное событие в жизни города. Харьковчане должны знать, что люди с инвалидностью вносят значительный вклад в развитие нашей территориальной громады», - отметила вице-президент «Креавиты».



Памятные дипломы и денежные премии в размере 8 тыс. грн на развитие деятельности вручили восьми победителям - все они люди с ограниченными физическими возможностями. Историю каждого из них рассказали гостям мероприятия.



Так, премии «Преодоление-2017» удостоены: в номинации «Профессионализм» - Анастасия Герец, в номинации «Студенческая жизнь» - Максим Рыжков, в номинации «Искусство» - Андроник Алексанян, в номинации «Талантливые дети» - Анастасия Трухтанова, в номинации «Творчество» - Иван Левин, в номинации «Гордость Украины» - Людмила Павленко, в номинации «Общественная деятельность» - Роман Вовк, в номинации «Творческий коллектив» - «Театр костюма «Алиса» КУ «Харьковский специальный учебно-воспитательный комплекс».



От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса лауреатов поздравил первый вице-мэр Игорь Терехов. «Спасибо вам за ваш жизненный подвиг. Мы все стараемся делать так, чтобы наш город развивался и соответствовал всем требованиям и нормам, которые сегодня существуют по безбарьерности. В Харькове сегодня много сделано в этом плане, но нам многое еще предстоит. Так, по инициативе Геннадия Кернеса сейчас мы работаем над созданием в городе центра реабилитации для людей с инвалидностью с таким весомым названием - «Академия», - отметил Игорь Терехов.

В честь юбилея премии «Преодоление» первый вице-мэр вручил присутствующим от городского головы праздничный торт.

С более полной информацией о лауреатах премии «Преодоление-2017» можно ознакомиться здесь.



Организаторы премии - Управление труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики и Общественная организация инвалидов «Креавита».



Справка. Премия «Преодоление» учреждена в 2013 году городской общественной организацией инвалидов «Креавита» при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Ее вручают людям с инвалидностью за достижения в профессиональной, творческой, спортивной или общественной деятельности.