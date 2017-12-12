12.12.2017 16:05

В ХАИ установили мемориальную доску бывшему ректору Владимиру Кривцову

Сегодня, 12 декабря 2017 года, на фасаде главного корпуса ХАИ была торжественно открыта мемориальная доска Владимиру Кривцову - десятому ректору этого высшего учебного заведения.



Фото: Василий Голосный

Доктор технических наук, профессор Владимир Станиславович Кривцов возглавлял ХАИ с 1998 по 2017 годы, и, по словам сотрудников, именно при нем университет получил небывалый расцвет.

Николай Нечипорук, и.о.ректора НАУ им. М.Е. Жуковского "ХАИ":

Мемориальная доска, которая сегодня откроется, запечатлит память о человеке, который много сделал для ХАИ. Я был свидетелем того, как Владимир Станиславович отстаивал интересы ХАИ на государственном уровне: Кабмин, Минфин, Минэкономики, наше министерство. И сегодня, как никогда, мы обязаны сплотиться и гордо нести знамя ХАИ и сделать всё, чтобы ХАИ успешно развивался.

Всю свою жизнь Владимир Кривцов посвятил науке и образованию. И сегодня, чтобы отдать дань его памяти, здесь собрались преподаватели, студенты, выпускники и коллеги из всех уголков Украины.

Ольга Деменко, директор Департамента образования Харьковского городского совета:

Я имею честь приветствовать всех вас от имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Исполком Харьковского городского совета единогласно подержал инициативу ХАИ по по поводу установления памятного знака, посвященного Владимиру Станиславовичу. Ректор, муж, друг, деятель науки и техники Украины - за что не возьмись, от был лучшим.

Благодаря деятельности Владимира Кривцова университет сегодня по праву считается одним из лидеров отечественной высшей школы по подготовке специалистов ракетно-космической отрасли и современного авиастроения.

Виктор Попов председатель правления ПАО "ФЭД":

Он был хорошим наставником и дальновидням человеком, потому что та система подготовки кадров, которую мы организовали у нас на предприятии, на других предприятиях Антонова, Моторсич, она сегодня не просто работает, она помогает предприятиям эфективно работать с перспективой на будущее и это всё заложено в простых тезисах системы подготовки студентов.