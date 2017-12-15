15.12.2017 17:25 Анжела Сушко, Василий Голосный

В парке Горького уже установили и украсили 20-метровую новогоднюю ёлку

В этом году у елки в парке Горького новый дизайн - в стиле минимализма. Небольшое количество огромных игрушек и более километра гирлянд.



Фото: Василий Голосный

Андрей Кравченко, пресс-секретарь Харьковского центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького:

Мы каждый год меняем рисунок и декорации ёлки. В этом году мы расположили гирлянды в таком вытянутом порядке, но в то же время только снизу игрушки. Такой сдержаный стиль, но когда включат иллюминацию, ощущение сдержанности пропадает, ёлка сияет, как настоящее сказочное дерево.

Сегодня здесь провели испытания иллюминации. Елка засветилась тысячами новогодних огоньков. Вскоре таким же разноцветьем засияет и весь парк Горького, где к новогодним праздникам для посетителей приготовили множество сюрпризов.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь Харьковского центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького:

Впервые будет установлена отдельная сценическая площадка возле ёлки, там будут проходить анимационные программы. Рождественский вертеп заработает в традиционном стиле. На главной сцене парка будут установлены новые световые элементы, новые декорации сейчас готовятся. Словом, мы стараемся в этом году сделать новогоднее настроение не похожим на прошлогоднее.

Новогодние празднования в парке Горького начнутся уже в День Святого Николая. А официальное открытие новогодней елки состоится в субботу 23 декабря.