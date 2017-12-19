19.12.2017 19:50

На площади Свободы открыли главную ёлку Харькова

Вечером вторника, в День Святого Николая, на главной площади Харькова, площади Свободы, сотни харьковчан. Все пришли сюда, чтобы посмотреть на открытие главной городской елки. По традиции вместе с горожанами почти 37 метровую красавицу "оживили" Дед Мороз со Снегурочкой известными еще с детства словами "Скажем дружно Раз, два, три... наша ёлочка гори!"



Фото: Василий Голосный

Главная елка Харькова - крупнейшая в Украине. Даже столичная елка меньше харьковской почти на 7 метров. По случаю открытия елки на площади Свободы, в новогоднем городке, состоялся праздничный концерт. Для всех, кто пришел, выступили лучшие творческие коллективы города. Также на площади заработал ледовый каток и аттракционы. А 30 декабря откроется домик Деда Мороза. Главный сказочный герой зимы будет принимать гостей до 14 января.

Александра, Виктория и Татьяна, харковчанки:

Не просто красивая, а шикарная ёлка. Я давно уже такой ёлки не видела. Очень красивая. А Новый год, ёлка, музыка и всё остальное, я просто не могу передать, что внутри, вот это вот приятное волнение. Счастье и новогоднее настроение. У нас самая лучшая каждый год ёлка.

Виталий и Людмила, харковчане:

Хорошая ёлка, хороший праздник. Тем более что сегодня День Святого Николая. Это ещё более приятно. Хочется поздравить всех жителей города Харькова. Пожелать счатья, удачи, здоровья, чтобы не было войны. Мира! Самое главное мира!

31 декабря харьковчан приглашают на площадь Свободы, чтобы вместе встретить Новый год. Праздничная шоу-программа начнется за час до того, как часы отсчитают новый, 2018 год. Продолжатся развлечения до двух часов утра 1 января. Новогоднее ярмарочный городок на площади будет работать до 22 января.