В парке Горького зажгли новогоднюю елку

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 24 декабря Звезды советуют по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Зато день идеально подходит, чтобы как следует отдохнуть.

Прогноз погоды в Харькове на выходные Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.