 
Главная Фото Общество В парке Горького зажгли новогоднюю елку
24.12.2017  00:05   

В парке Горького зажгли новогоднюю елку

В субботу, 23 декабря состоялось открытие Главной елки парка Горького.


Фото: Василий Голосный

В этот же день открылись двери домика Деда Мороза, заработала новогодняя ярмарка.

Подробнее о программе новогодних праздников в парке Горького

Фотогалерея

Тэги:  новый год, парк горького, харьков, елка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.12 Общество В парке Горького зажгут новогоднюю красавицу: программа праздников 21.12 Дороги и транспорт В новогоднюю ночь метро в Харькове будет работать до трех часов утра 21.12 Образование 7 тысяч детей Новобаварского района примут участие в праздничных мероприятиях  
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 