В парке Горького зажгли новогоднюю елку

В субботу, 23 декабря состоялось открытие Главной елки парка Горького.
В этот же день открылись двери домика Деда Мороза, заработала новогодняя ярмарка.
Подробнее о программе новогодних праздников в парке Горького
Звезды советуют по возможности вообще не браться за какие-либо большие и, тем более, ответственные дела. Зато день идеально подходит, чтобы как следует отдохнуть.
Начало выходных подарит настоящую зимнюю погоду – со снегом, морозцем и, увы, гололедом. Затем снова пойдут дожди.
У католиков сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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