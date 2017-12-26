26.12.2017 15:00

В Новобаварском районе открылась ёлка

В Новобаварский районе начали праздновать Новый год. На главной площади района собрались взрослые вместе с детьми, чтобы проводить старый год и подготовиться к встрече нового. Депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко и глава района Татьяна Цыбульник поздравили малышей и их родителей с наступающими праздниками.



Фото: Василий Голосный

Татьяна Цыбульник, глава администрации Новобаварского района:

Я вас поздравляю с наступающим Новым годом! Я желаю, что бы вы росли здоровенькие, умненькие, талантливые, что бы вы у нас в Новобаварском районе были лучше всех! Поздравляю с наступающими новогодними праздниками вас, ваших родителей, бабушек, близких от Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса! Желаю благополучия, всего самого лучшего, главное - здоровья!

Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

Дорогие новобаварцы, дорогие наши дети! Разрешите и мне поздравить от всей души, от всего сердца с наступающим Новым Годом, Рождеством! И пожелать каждому из вас в наступающем Новом Году, пусть произойдет, то что вы сами себе задумали! Все, о чем вы мечтаете! Потому что у каждого мечта своя. Безусловно, она для каждого из нас самая важная, самая необходимая. Крепкого желаю вам здоровья, счастья, пусть на вашем жизненном пути попадаются только хорошие люди! Верных вам друзей, счастливых мгновений! Желаю вам провести эти новогодние праздники в кругу семьи весело, здорово!

После поздравлений все участники праздника вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли огни на елке.

София Шевченко, ученица:

Мне очень понравилось, как ее зажгли. Было очень много радости. Я так ждала этого дня. И очень много эмоций было. Я хочу, что бы на следующий год тоже так красиво, празнично и очень хорошо открылась ёлочка.

Мария Чернова, ученица:

Это очень весело и мне понравилось гулять здесь с друзьями и песни здесь очень веселые, интересно.

Также во время празднования в районе подвели итоги новогоднего конкурса "Самые лучшие игрушки". Победителям вручены сладкие подарки. А в скором времени дети увидят свои праздничные изделия на главной елке в центре детского и юношеского творчества.