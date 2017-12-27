27.12.2017 19:51

Более 40 000 маленьких харьковчан посетят ёлку городского головы

Сегодня в невероятное путешествие в страну сказки отправились 1500 детей из трех районов города: Московского, Киевского и Новобаварского. На сцене театра оперы и балета елка Харьковского городского головы - предновогодний спектакль "Принцесса подводного мира". Это современная интерпретация сказки Ханса Кристиана Андерсена "Русалочка".



Фото: Василий Голосный

Наталья, школьница:

Было очень интересно. Я очень благодарна, что у нас есть такие мероприятия, куда можно сходит бесплатно. Мне больше всего понравились костюмы, Русалка и прочие герои. Там всё было очень интересно!

Святослав, школьник:

Мне понравилось представление, конечно же всё было очень красиво. И я хочу сказать спасибо нашему мэру Геннадия Кернеса. Всех харьковчан, и больших, и маленьких, поздравляю с наступающим праздником! Чтобы все его отметили хорошо, чтоб у всех горела ёлка и произошло в этот день чудо.

Для харьковской "Русалочки" был написан авторский текст и музыкальное сопровождение. В спектакле задействовано 360 артистов, как профессиональных, так и любителей. Это участники хореографических, театральных и цирковых коллективов Харькова. Впервые в постановке такого уровня, кроме ярких костюмов и обычных декораций, использованы и 3D декорации. Тем самым авторы спектакля соединили вместе волшебный мир чудес и невероятных существ. Целью было - подарить детям удивительные впечатления, отметил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

Это самый весёлый, это самый сказочный праздник - Новый год, Рождество Христово! Это праздник желаний, это праздник подарков, праздник улыбок и смеха. И, конечно, праздник больших надежд. В этот день, в преддверии Нового года, я хочу пожелать вам, чтоб год уходящий вам запомнился только темы событиями, Которые были только очень хорошими. Чтобы год уходящий был для вас годом свершений и, конечно, в новом году хочу пожелать вам счастья, любви, здоровья, Божьей благодати. И чтоб ваши желания, ваши мечты сбывались! Чтобы была стабильность. Чтобы наши дети были весёлые, жизнерадостные и такие любопытные. Спасибо!

Стартовало сказочное представление 25 декабря и продлится до 5 января 2018 года включительно. Почти ежедневно актеры дают по три представления. Всего, по подсчетам организаторов действа, на елке Харьковского городского головы побывают более 40 000 маленьких харьковчан.