28.12.2017 19:30

Школьники и дошкольники Новобаварского района посетили предновогодний спектакль

Подарков на Новый год много не бывает. Сегодня школьники и дошкольники с Новобаварского района получили билеты на путешествие в страну сказки. Дети посетили предновогодний спектакль "Приключения в лесу Елки-на-горке".



Фото: Василий Голосный

Елена, школьница:

Сегодняшнее представление мне очень понравилось. Мы смеялись, играли, было очень весело и интересно. Это всё очень интересно так как здесь можно познакомиться с разными людьми, узнать очень много нового. На таких представлениях очень много классного, интересного и очень прикольного.

Соня, школьница:

Мне очень понравилось представление, оно было настолько увлекательное, что я не могла оторвать глаз. Я поздравляю харьковчан с наступающим Новым годом! Желаю, счастья, здоровья и всего самого хорошего.

"Приключения в лесу Елки-на-горке" - это музыкальное представление по одноименной книге популярного детского норвежского писателя Эгнера Турбйорна. В центре внимания двое мышат - трудяга и добряк Мортен и безработный музыкант и певец Пиксель. С главными героями происходят различные веселые истории, в которых принимают участие и другие обитатели леса. Главная цель представления - показать детям, что дружба преодолевает все границы и именно в трудную минуту можно рассчитывать на помощь друзей. Это очень важно, говорит депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко, который и пригласил детей на этот спектакль.

Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

Я хочу вас поздравить от себя и от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с такими прекрасным и волшебными праздниками. Я желаю вам крепкого здоровья, я желаю чтоб у нас были самые самые счастливые дети на свете. Мы взрослые сделаем всё, чтоб вы дети как много больше улыбались и как можно больше ощущали нашей взрослой заботы. Хорошего вам настроения, самочуствие, новогоднего настроения! Мы вас любим!

Но это не единственный подарок детям от депутата Харьковского облсовета Александра Ткаченко. Школьники Новобаварского и Холодногорского районов в течение новогодних праздников также посетят планетарий и цирковое представление "Новогодние забавы". Бесплатные приглашения получат более 10 000 детей.