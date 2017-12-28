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28.12.2017  19:30   

Школьники и дошкольники Новобаварского района посетили предновогодний спектакль

Подарков на Новый год много не бывает. Сегодня школьники и дошкольники с Новобаварского района получили билеты на путешествие в страну сказки. Дети посетили предновогодний спектакль "Приключения в лесу Елки-на-горке".


Фото: Василий Голосный
Елена, школьница:
 
Сегодняшнее представление мне очень понравилось. Мы смеялись, играли, было очень весело и интересно. Это всё очень интересно так как здесь можно познакомиться с разными людьми, узнать очень много нового. На таких представлениях очень много классного, интересного и очень прикольного.
 
Соня, школьница:
 
Мне очень понравилось представление, оно было настолько увлекательное, что я не могла оторвать глаз. Я поздравляю харьковчан с наступающим Новым годом! Желаю, счастья, здоровья и всего самого хорошего.
 
"Приключения в лесу Елки-на-горке" - это музыкальное представление по одноименной книге популярного детского норвежского писателя Эгнера Турбйорна. В центре внимания двое мышат - трудяга и добряк Мортен и безработный музыкант и певец Пиксель. С главными героями происходят различные веселые истории, в которых принимают участие и другие обитатели леса. Главная цель представления - показать детям, что дружба преодолевает все границы и именно в трудную минуту можно рассчитывать на помощь друзей. Это очень важно, говорит депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко, который и пригласил детей на этот спектакль.
 
Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:
 
Я хочу вас поздравить от себя и от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса с такими прекрасным и волшебными праздниками. Я желаю вам крепкого здоровья, я желаю чтоб у нас были самые самые счастливые дети на свете. Мы взрослые сделаем всё, чтоб вы дети как много больше улыбались и как можно больше ощущали нашей взрослой заботы. Хорошего вам настроения, самочуствие, новогоднего настроения! Мы вас любим!
 
Но это не единственный подарок детям от депутата Харьковского облсовета Александра Ткаченко. Школьники Новобаварского и Холодногорского районов в течение новогодних праздников также посетят планетарий и цирковое представление "Новогодние забавы". Бесплатные приглашения получат более 10 000 детей.

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Тэги:  новый год, представление, харьков, дети, елка
 
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