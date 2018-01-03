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03.01.2018  17:25   

Сказочный домик Деда Мороза работает на главной площади Харькова

Сказочная резиденция Деда Мороза принимает маленьких посетителей. Главный герой Нового года встречает малышей загадками и конкурсами.


Фото: Василий Голосный
Каждый день с двух часов дня до шести вечера волшебник новогодних праздников развлекает малышей. Дед Мороз будет принимать маленьких посетителей до конца новогодних каникул - до 14 января.
 
Алина Куриленко, работает в домике Деда Мороза:
 
Мы с ним играем, чтобы детки подождали, пока Дедушка Мороз пообщается с другими детками. Конкурсы проводим, загадки загадываем. Мы с ними водим и паровозик с разными животными, играем в разные игры.
 
Родители довольны. Говорят, дети в восторге от сказочной резиденции Деда Мороза.
 
Юлия, харьковчанка:
 
Все очень понравилось. Аниматоры прекрасно работают. Умеют найти поход к деткам, ребята хорошо работают, молодцы конечно.
 
Инна, харьковчанка:
 
Я считаю, что это очень интересно, весело. Детки могут еще какое-то время верить в чудеса, в настоящего Деда Мороза.
 
Ирина, харьковчанка:
 
Домик Дедушки Мороза важен для деток, потому что это для них новые впечатления. Для них сколько эмоций. И связано это с нашими традициями, куда ж Новый год без Дедушки Мороза?
 
Татьяна, харьковчанка:
 
У нас маленький ребенок. Мы каждый год приходим. Очень нравится. Много позитива ребенок получает, начиная от входа. Все оформлено очень красиво, много разных развлечений. Домик Деда Мороза, безусловно, яркое событие в жизни ребенка. Елка. Ребенок всегда приходит со словами: ого!

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Тэги:  новый год, домик деда мороза, харьков, площадь свободы, елка
 
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