03.01.2018 17:25

Сказочный домик Деда Мороза работает на главной площади Харькова

Сказочная резиденция Деда Мороза принимает маленьких посетителей. Главный герой Нового года встречает малышей загадками и конкурсами.



Фото: Василий Голосный

Каждый день с двух часов дня до шести вечера волшебник новогодних праздников развлекает малышей. Дед Мороз будет принимать маленьких посетителей до конца новогодних каникул - до 14 января.

Алина Куриленко, работает в домике Деда Мороза:

Мы с ним играем, чтобы детки подождали, пока Дедушка Мороз пообщается с другими детками. Конкурсы проводим, загадки загадываем. Мы с ними водим и паровозик с разными животными, играем в разные игры.

Родители довольны. Говорят, дети в восторге от сказочной резиденции Деда Мороза.

Юлия, харьковчанка:

Все очень понравилось. Аниматоры прекрасно работают. Умеют найти поход к деткам, ребята хорошо работают, молодцы конечно.

Инна, харьковчанка:

Я считаю, что это очень интересно, весело. Детки могут еще какое-то время верить в чудеса, в настоящего Деда Мороза.

Ирина, харьковчанка:

Домик Дедушки Мороза важен для деток, потому что это для них новые впечатления. Для них сколько эмоций. И связано это с нашими традициями, куда ж Новый год без Дедушки Мороза?

Татьяна, харьковчанка:

У нас маленький ребенок. Мы каждый год приходим. Очень нравится. Много позитива ребенок получает, начиная от входа. Все оформлено очень красиво, много разных развлечений. Домик Деда Мороза, безусловно, яркое событие в жизни ребенка. Елка. Ребенок всегда приходит со словами: ого!