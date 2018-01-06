В парке Горького празднуют Рождество

Началось празднование в субботу 6 января, на Святвечер, праздником «Ночь перед Рождеством».
Это фольклорная программа, в рамках которой выступали коллективы народного творчества, проводились традиционные мастер-классы, артисты на главной сцене парка представили традиционные колядки и песнопения.
7 января рождественские гуляния продолжатся. Гостей парка ждут выступления фольклорных коллективов, народные конкурсы и забавы, традиционные фотозоны. На площади разместится вертеп и будет работать рождественская ярмарка.
Подробнее о программе встречи Рождества в парке Горького
Звезды обещают усилить дух свободы, что позволит вам мыслить нестандартно. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Рождество, как и Новый год, харьковчане встретят без снега. По ночам ожидается дождь.
В Украине Рождество начинают праздновать в Святой вечер – 6 января, после первой звезды, что ознаменовывает конец рождественского поста.
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