06.01.2018 21:35

В парке Горького празднуют Рождество

Началось празднование в субботу 6 января, на Святвечер, праздником «Ночь перед Рождеством».



Фото: Василий Голосный

Это фольклорная программа, в рамках которой выступали коллективы народного творчества, проводились традиционные мастер-классы, артисты на главной сцене парка представили традиционные колядки и песнопения.



7 января рождественские гуляния продолжатся. Гостей парка ждут выступления фольклорных коллективов, народные конкурсы и забавы, традиционные фотозоны. На площади разместится вертеп и будет работать рождественская ярмарка.



Подробнее о программе встречи Рождества в парке Горького