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06.01.2018  21:35   

В парке Горького празднуют Рождество

Началось празднование в субботу 6 января, на Святвечер, праздником «Ночь перед Рождеством».


Фото: Василий Голосный

Это фольклорная программа, в рамках которой выступали коллективы народного творчества, проводились традиционные мастер-классы, артисты на главной сцене парка представили традиционные колядки и песнопения.

7 января рождественские гуляния продолжатся. Гостей парка ждут выступления фольклорных коллективов, народные конкурсы и забавы, традиционные фотозоны. На площади разместится вертеп и будет работать рождественская ярмарка.

Подробнее о программе встречи Рождества в парке Горького

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Тэги:  парк горького, рождество, харьков, новый год
 
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