«Рождественский трамвай» в Харькове

В воскресенье, 7 января, по Харькову ездил «Рождественский трамвай». Это мероприятие в Харькове проводится уже десятый раз.
В вагоне, украшенном рождественской символикой, пассажиры могли послушать и спеть колядки, современные песни, посвященные Рождеству, а также узнать больше о рождественских традициях. Кроме того, работала стационарная площадка, где выступали творческие коллективы и проводились тематические мастер-классы.
В мероприятии приняли участие группы «Fever», «Третий Колодец», «Морж», актеры театров, музыканты. Специальную программу для «Рождественского трамвая» подготовили участники американско-украинского проекта «Путь к Бродвею», который недавно был представлен в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко.
От важных разговоров сегодня лучше отказаться, поскольку повышенная обидчивость (отличительная особенность дня) может стать причиной конфликтов и недоразумений.
Рождество, как и Новый год, харьковчане встретят без снега. По ночам ожидается дождь.
7 января православные христиане всего мира отмечают светлое Рождество Христово.
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