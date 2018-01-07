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07.01.2018  23:34   

«Рождественский трамвай» в Харькове

В воскресенье, 7 января, по Харькову ездил «Рождественский трамвай». Это мероприятие в Харькове проводится уже десятый раз.


Фото: Василий Голосный

В вагоне, украшенном рождественской символикой, пассажиры могли послушать и спеть колядки, современные песни, посвященные Рождеству, а также узнать больше о рождественских традициях. Кроме того, работала стационарная площадка, где выступали творческие коллективы и проводились тематические мастер-классы.

В мероприятии приняли участие группы «Fever», «Третий Колодец», «Морж», актеры театров, музыканты. Специальную программу для «Рождественского трамвая» подготовили участники американско-украинского проекта «Путь к Бродвею», который недавно был представлен в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко.

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Тэги:  рождество, трамвай, харьков, колядки
 
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