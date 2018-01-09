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09.01.2018  18:30   

Школьники и дошкольники Новобаварского района побывали в сказке.

В череде новогодних праздников школьники и дошкольники Новобаварского района совершили невероятное путешествие в сказку. Несколько тысяч малышей вместе со своими родителями посетили представление “Приключения в лесу Ёлки-на-горке”.


Фото: Василий Голосный

Мероприятие прошло в ДК “Железнодорожников”.

"Приключения в лесу Елки-на-горке" - это музыкальное представление по одноименной книге популярного детского норвежского писателя Эгнера Турбйорна.

В центре внимания два мышонка - трудяга и добряк Мортен и безработный музыкант и певец Пиксель. С главными героями происходят различные веселые истории, в которых принимают участие и другие обитатели леса.

Также детвора встретилась с Дедушкой Морозом. Депутат Харьковского облсовета Анна Кузнецова пожелала детворе здоровья, хороших оценок. «Растите на радость родителям, а мы, взрослые, будем и дальше для вас делать всё возможное, чтобы вы росли в самом красивом и самом лучшем городе на Земле  - Харькове!», добавила депутат.

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Тэги:  новый год, представление, харьков, дети, елка, кузнецова
 
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