В череде новогодних праздников школьники и дошкольники Новобаварского района совершили невероятное путешествие в сказку. Несколько тысяч малышей вместе со своими родителями посетили представление “Приключения в лесу Ёлки-на-горке”.
Мероприятие прошло в ДК “Железнодорожников”.
"Приключения в лесу Елки-на-горке" - это музыкальное представление по одноименной книге популярного детского норвежского писателя Эгнера Турбйорна.
В центре внимания два мышонка - трудяга и добряк Мортен и безработный музыкант и певец Пиксель. С главными героями происходят различные веселые истории, в которых принимают участие и другие обитатели леса.
Также детвора встретилась с Дедушкой Морозом. Депутат Харьковского облсовета Анна Кузнецова пожелала детворе здоровья, хороших оценок. «Растите на радость родителям, а мы, взрослые, будем и дальше для вас делать всё возможное, чтобы вы росли в самом красивом и самом лучшем городе на Земле - Харькове!», добавила депутат.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
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