15.01.2018 16:55 Анжелика Крыжовач

Харьковские «моржи» дождались морозца

Любимое место харьковских моржей: и профессионалов, и любителей - Саржин яр. В течение всего дня сюда приходят, чтобы нырнуть в воду.



Фото: Василий Голосный

Как рассказал харьковчанин Сергей, после пробежки водные процедуры обязательные. Уже пять лет каждый день он приходит на источник в Саржин яр, несмотря на то, какая температура воздуха на улице: +30, или все -20. Сначала просто наблюдал, как это делают другие, а потом решился попробовать сам.

«Начал с воздушного закаливания. Потом начал ноги мочить постепенно, потом решил и окунуться. Главное - не бояться, преодолеть этот страх и зайти в холодную воду. Но всё равно, сколько уже хожу к воде, подхожу каждый раз как в первый раз» - рассказывает Сергей.

Такой здоровый образ жизни исповедуют многие, независимо от возраста.

50-летний Аветик заметно выделяется среди людей в теплых куртках и шапках. Его не смущает мороз. И зимние водные процедуры для него - это целый ритуал. Во-первых, в источник полностью погружается несколько раз и проводит в ледяной воде, по меньшей мере, минуту. А потом еще выполняет физические упражнения. Говорит, все это только закаляет. Вот у обычных людей вызывает восхищение.

«Во-первых, удивление и восхищение, что такие люди ещё есть. Сама бы так не смогла» - делится впечатлениями Валентина Ивановна, харьковчанка.

В воздухе минус 10, а вода всего на несколько градусов выше нуля. Так то и лучше, говорят любители ледяной водицы. Перепад температур только подбадривает.

«Чувствуешь себя намного лучше, целый день ходишь вялый, а потом раз окунулся, и всё: уже бодрый. Это зарядка, это энергия», - рассказывает Сергей.

И хорошо не только из-за того, что появляется хорошее настроение, но и для здоровья. После таких постоянных зимних заплывов, говорят моржи, простуды нипочем.