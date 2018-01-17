Главная Фото Общество В харьковском «Социальном отеле» учились тушить пожар
17.01.2018  14:25   

В харьковском «Социальном отеле» учились тушить пожар

На первом этаже «Социального отеля», на улице Валентиновськая, произошел пожар. Вызвали службу 101. Пятнадцать работников заведения эвакуированы из здания, одному понадобилась помощь медиков. Так в КП «Социальный отель» отрабатывают на практике действия при возникновении пожара.


Фото: Василий Голосный

«Мы провели учения для того, чтобы обучить персонал правильным действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также отработать действия нашего личного состава подразделений ГСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров, других чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на этом объекте.» - сообщил Анатолий Торяник, заместитель начальника главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Спасатели показали персоналу, как тушить огонь при помощи спецсредств, рассказали о правилах поведения при возникновении пожара. В учениях также принял участие психолог, который оказывал помощь пострадавшим. Как считает директор «Социального отеля», работники хорошо справились с чрезвычайной ситуацией.

 «Много было теоретических занятий, а теперь на практике пробовали. Женщины не боятся подходить к огнетушителям. Теорию они хорошо сдали. Думал, что может как-то растеряются, знаете, оно как-то первый раз. Вышло все настолько слажено, очень даже. Объявляю благодарность.» - делится впечатлениями Владимир Мошинский, директор КП «Социальный отель»

 «Все цели, которые мы ставили при планировании проведения этих учений, отработаны. И персонал научили пользоваться первичными средствами пожаротушения и личный состав изучил объект, его специфику.» - сообщил Анатолий Торяник, заместитель начальника главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Фотогалерея

Тэги:  пожар, социальный отель, харьков, гсчс, учения
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.01 Криминал и происшествия В Харькове горела квартира в девятиэтажке (ФОТО) 16.01 Криминал и происшествия На Чугуевщине пожарные спасли животных 14.01 Криминал и происшествия Под Харьковом на пожаре погибли двое маленьких детей и их мама
 
 

Видео

Службы Харьковской области готовы к ухудшению погоды
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 