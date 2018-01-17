В харьковском «Социальном отеле» учились тушить пожар

На первом этаже «Социального отеля», на улице Валентиновськая, произошел пожар. Вызвали службу 101. Пятнадцать работников заведения эвакуированы из здания, одному понадобилась помощь медиков. Так в КП «Социальный отель» отрабатывают на практике действия при возникновении пожара.
«Мы провели учения для того, чтобы обучить персонал правильным действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также отработать действия нашего личного состава подразделений ГСЧС, привлекаемых для ликвидации пожаров, других чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на этом объекте.» - сообщил Анатолий Торяник, заместитель начальника главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации.
Спасатели показали персоналу, как тушить огонь при помощи спецсредств, рассказали о правилах поведения при возникновении пожара. В учениях также принял участие психолог, который оказывал помощь пострадавшим. Как считает директор «Социального отеля», работники хорошо справились с чрезвычайной ситуацией.
«Много было теоретических занятий, а теперь на практике пробовали. Женщины не боятся подходить к огнетушителям. Теорию они хорошо сдали. Думал, что может как-то растеряются, знаете, оно как-то первый раз. Вышло все настолько слажено, очень даже. Объявляю благодарность.» - делится впечатлениями Владимир Мошинский, директор КП «Социальный отель»
«Все цели, которые мы ставили при планировании проведения этих учений, отработаны. И персонал научили пользоваться первичными средствами пожаротушения и личный состав изучил объект, его специфику.» - сообщил Анатолий Торяник, заместитель начальника главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации.
Любой поступок сегодня может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия. Звезды советуют не сорить деньгами.
В среду синоптики обещают снег, местами сильный, метель с порывами ветра до 15-20 м/с. Налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику.
влажн.:
давл.:
ветер: