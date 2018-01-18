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18.01.2018  18:00   

В Саржином Яру подготовили к Крещению большой бювет

Очередное приятное преобразования в одном из любимых мест отдыха харьковчан, в Саржином Яру. К Празднику Крещения для верующих приготовили сюрприз. Новый вид получил один из архитектурных объектов Яра - бювет, построенный более полусотни лет назад.


Фото: Василий Голосный

Андрей Дронь, заместитель директора СКП "Харьковзеленстрой":

Бювет изменился полностью. Поставили новые точки воды, в середине сделали красивую инсталляцию, которая подсвечивается в вечернее и в ночное время суток красивыми светильниками. На инсталляции можно увидеть солнышко и голубое небо.

Еще одним новым элементом декора бетонного сооружения стало освещение. На крыше бювета  теперь сияют сотни лампочек. "Звездное небо"- так назвали новшество дизайнеры.

Андрей Дронь, заместитель директора СКП "Харьковзеленстрой:

Снаружи, на крыше мы видим новое покрытие из декоративного камня. В середину встроены новые светильнички, которые в тёмное время включаются и зажигаются красивым звёздным небом. Их там встроено больше 500 штук. Я думаю это будет большим сюрпризом для харьковчан.

Громадный бювет с новым освещением - это не единственное преобразование в Саржином Яру. Весной место отдыха посетят озеленители, которые создадут разноцветные клумбы и высадят цветочное панно на склоне с часами.

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Тэги:  саржин яр, источник, харьков, бювет, освещение
 
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