В Саржином Яру подготовили к Крещению большой бювет

Очередное приятное преобразования в одном из любимых мест отдыха харьковчан, в Саржином Яру. К Празднику Крещения для верующих приготовили сюрприз. Новый вид получил один из архитектурных объектов Яра - бювет, построенный более полусотни лет назад.
Андрей Дронь, заместитель директора СКП "Харьковзеленстрой":
Бювет изменился полностью. Поставили новые точки воды, в середине сделали красивую инсталляцию, которая подсвечивается в вечернее и в ночное время суток красивыми светильниками. На инсталляции можно увидеть солнышко и голубое небо.
Еще одним новым элементом декора бетонного сооружения стало освещение. На крыше бювета теперь сияют сотни лампочек. "Звездное небо"- так назвали новшество дизайнеры.
Андрей Дронь, заместитель директора СКП "Харьковзеленстрой:
Снаружи, на крыше мы видим новое покрытие из декоративного камня. В середину встроены новые светильнички, которые в тёмное время включаются и зажигаются красивым звёздным небом. Их там встроено больше 500 штук. Я думаю это будет большим сюрпризом для харьковчан.
Громадный бювет с новым освещением - это не единственное преобразование в Саржином Яру. Весной место отдыха посетят озеленители, которые создадут разноцветные клумбы и высадят цветочное панно на склоне с часами.
День будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. По этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни – от работы до любви.
После ночного снегопада существенных осадков синоптики не обещают. Будет ветрено, с порывами до 15-20 м/с, на дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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