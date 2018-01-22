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22.01.2018  11:50   

В Харькове отметили День Соборности

Возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко состоялось сегодня, 22 января, в Харькове по случаю Дня Соборности Украины.


Фото: Василий Голосный
В церемонии приняли участие председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная, заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, представители областных и городских органов власти, руководители территориальных органов министерств и ведомств Украины в Харьковской области, воины АТО, представители дипломатических учреждений, общественных организаций, духовенства, студенты и школьники.
 
Как отметила Светлана Горбунова-Рубан, сегодняшний праздник - это день единения всех граждан Украины.
 
«Это праздник, который призывает всех нас к единству. Мы все понимаем, насколько важно сегодня для Украины быть единым государством, единым обществом, единой семьей. В следующем году наша страна будет отмечать столетие объединения Украинского государства. И очень хотелось бы, чтобы вместе с этим событием мы отпраздновали и единство Украины в полном понимании этого слова», - отметила заместитель городского головы.
 
Во время мероприятия участники возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко и почтили минутой молчания тех, кто погиб за независимость и целостность Украинского государства, в том числе в зоне проведения АТО.
 
Справка. День Соборности Украины - государственный праздник, отмечается ежегодно 22 января, в день, когда в 1919 году в Киеве был провозглашен Акт объединения Украинской народной республики и Западно-украинской народной республики для образования единого (соборного) украинского государства.

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Источник:   city.kharkov.ua
 Тэги:  день соборности, возложение, харьков
 
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