02.02.2018 17:10

Харьковские спасатели взялись за любителей подледного лова

В Алексеевском гидропарке рыбак провалился под лед - именно такую легенду выбрали спасатели, чтобы продемонстрировать свои действия в случае возникновения чрезвычайной ситуации на замерзшем водоеме.



Фото: Василий Голосный

Первое, на что стоит обращать людям внимание перед выходом на лед, рассказывают специалисты, - это температура воздуха, которая должна быть отрицательной, затем на оттенок льда, который не должен быть темным и на наличие промоин. Если что-либо вызвало подозрение, лучше не ступать на ненадежную поверхность, а если, все-таки, вышли на лед и провалились, следует знать следующее:

«Прежде всего привлечь внимание к себе. Следующий момент - не паниковать. Постараться вылезти на лед спиной. То есть, увеличить площадь давления на ледяную поверхность. Если есть возможность схватиться за что-то - нужно схватиться и подтянуть себя. Но прежде всего нужно подать сигнал о помощи. Это лучше всего. Если его увидят - вызовут спасателей.» - советует Владимир Горбиков, начальник ГПСЧ Холодногорского района.

А уже спасатели свое дело знают. Сначала, по приезду на место, профессиональные спасатели оценят ситуацию, состояние льда, расстояние человека от берега, а затем начнут действовать, имея в арсенале несколько способов.

«Первое: это взять спасательный круг, привязать к нему веревку и бросить пострадавшему. Если он в сознании, он за него ухватится и мы потянем его к берегу. Следующий способ называется "соломинка". Это 20-ти метровый рукав, которая накачивается от компрессора пожарного автомобиля. Если человек уже тонет и без сознания, то нам другого выхода не остается, как обвязать себя веревкой и прыгнуть в воду.» - рассказывает Владимир Горбиков, начальник ГПСЧ Холодногорского района.

Еще один способ - это извлечь пострадавшего на пластиковых носилках.

Всего этого можно избежать, если соблюдать элементарные правила поведения на льду. Сейчас на всех водоемах города проходят плановые рейды, во время которых спасатели вручают памятки с правилами и в очередной раз просят беречь свою жизнь.