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14.02.2018  22:45   

День всех влюбленных в парке Горького

14 февраля в Центральной парке культуры и отдыха отметили День всех влюбленных.


Фото: Василий Голосный

Во Французском парке работала тематическая фотозона,  а на Главной сцене парка Горького состоялась конкурсно-развлекательная программа.

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Тэги:  день всех влюбленных, день святого валентина, харьков, парк горького
 
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