День всех влюбленных в парке Горького

14 февраля в Центральной парке культуры и отдыха отметили День всех влюбленных.
Во Французском парке работала тематическая фотозона, а на Главной сцене парка Горького состоялась конкурсно-развлекательная программа.
Сегодня очень трудно остановиться или сказать «нет», поэтому подозрительных застолий или случайных знакомств лучше избегать.
Праздничный день будет пасмурным. Слабый туман, гололед. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
влажн.:
давл.:
ветер: