15.02.2018 13:05

В Харькове почтили память воинов-афганцев

Памятный митинг, посвященный 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошел сегодня, 15 февраля, возле памятника воинам-интернационалистам на ул. Культуры.



Фото: Василий Голосный

В митинге приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, представители Харьковской областной государственной администрации, Харьковского областного совета, ветераны, семьи погибших воинов-интернационалистов. Возле памятника Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий отслужил поминальный молебен.

Как отметил Игорь Терехов, в войне в Афганистане участвовало более 5 тыс. харьковчан. «Их призвало государство, многие из них не вернулись, многие получили серьезные травмы. История даст свою оценку этой войне, но безоговорочно одно - все ребята, которые были в Афганистане, – герои. Герои, которые совершили подвиг, прошли через горнила ужасной войны, выполнили свой долг перед государством и народом. Сегодня здесь с нами стоят матери военных, которые погибли, и я хочу от имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса заверить вас, что мы прилагаем и будем прилагать все усилия, чтобы подвиг ваших детей никогда не был забыт. Мы уделяем большое внимание социальной помощи ветеранам, вместе с ними - воспитанию молодого поколения. Наш долг – чтить, помнить и делать все, чтобы история не забыла эту войну и людей, которых она коснулась», - обратился к ветеранам первый вице-мэр.

Председатель Харьковского областного союза ветеранов Афганистана Владимир Рыжков поблагодарил за поддержку побратимов и их семьи.

«Я благодарен каждому ветерану Афганской войны за то, что вы держите строй, не забываете побратимов, которые, к сожалению, не могут сами себе помочь. Спасибо нашим родителям, которые ждали нас, каждый день зная, что их сын может погибнуть. Я благодарен нашим женам, детям, внукам, которые чтят и помнят, любят и уважают, никогда не предают, всегда встречают с улыбкой и радостью. Благодарен нашим матерям. Вы больше всех пострадали и страдаете от той войны, потому что всегда будете смотреть на портреты своих мальчиков, которые погибли в 18, 19, 20 лет. Это самые лучшие представители нашего братства. Они погибали за нас, прикрывали нас своими телами, вытаскивали из боевых машин, отдали свои жизни. Я благодарен женам наших погибших афганцев. Вы в 20 лет или чуть старше остались одни с детьми на руках, которых нужно было поднимать. Мы гордимся, что ни один ребенок нашего погибшего побратима не страдает от чего-либо, у них есть высшее образование, они все получили достойные профессии и теперь водят к этому памятнику внуков их погибших дедов. Благодарен нашим командирам, которые для нас, 18-летних ребят, на самом деле были отцами и сохранили нам жизнь. Искреннее спасибо всем, кто поддерживает воинов-афганцев», - сказал Владимир Рыжков.

После слов благодарности и памяти харьковчане возложили цветы к памятнику, почтили погибших минутой молчания. Многие вошли в храм Иконы Божией Матери «Взыскание погибших», расположенный в сквере возле памятника, где поставили свечи за упокой погибших на войне.