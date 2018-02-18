18.02.2018 00:53

Как в Харькове на площади Свободы отпраздновали Масленицу

Праздник, посвященный Масленице, состоялся 17 февраля на площади Свободы.



Фото: Василий Голосный

На площади прошла большая концертная программа «Двенадцать месяцев».



У каждого из девяти районов города была представлена программа на своей площадке, посвященная одному из месяцев года, где в фольклорном жанре и с современными постановками выступили вокальные и танцевальные коллективы. Рядом продолжала работать масленичная ярмарка, на которой различные городские кафе готовили традиционные для Масленицы блины и другие всевозможные угощения - мясные, рыбные, овощные блюда, сладости, согревающие чай и глинтвейн. Все желающие могли покататься на коньках, работали детские аттракционы.



Основная концертная программа прошла на большой сцене. Специально для праздника актерские, хореографические группы, солисты и самодеятельные коллективы подготовили тематическую серию выступлений. Началось все с «зазываний на гуляние», после чего прощальное слово сказала Зимушка-зима и прошли театрализованные представления, посвященные всем месяцам года - «Март», «Апрель», «Май», «Июнь» и так далее. Внимание уделили каждой поре года.



С праздником харьковчан поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



«Дорогие харьковчане и гости нашего города! От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса поздравляю вас с праздником. Сегодня мы все вместе собрались на этой площади, чтобы отпраздновать Масленицу, праздник, у которого есть свои традиции и приметы. Пусть в завершение этого дня, как символа встречи весны, вы загадаете самые важные для вас желания, которые обязательно сбудутся. Я благодарен всем, кто готовил этот праздник и принял в нем участие. Вы создали действительно уникальную атмосферу. Я уверен, что в следующем году мы еще лучше отпразднуем Масленицу», - обратился к горожанам первый вице-мэр.



Завершилось празднование Масленицы театрализованной постановкой цирковых артистов, которые исполнили трюки с огнем, и традиционным сожжением чучела Марены - символа зимы.



«Сегодня здесь царили прекрасные эмоции, праздничное настроение. Очень хочется, чтобы наш любимый город процветал, чтобы мы созидали, создавали новое. Очень долго мы готовились к этому празднику, районы города подготовили прекрасную программу. Встречаем весну, встречаем людей с улыбками, и это очень здорово», - сказал Игорь Терехов.