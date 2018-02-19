19.02.2018 16:02

В Новобаварском районе отпраздновали Масленицу

Сотни взрослых и почти несколько тысяч детей Новобаварского района собрались вместе на праздник Масленицы. Хозяйки микрорайона Баварии приготовили десятки разновидностей блинов с разними начинками, чтобы завоевать звание на лучшую вкусность. А творческие коллективы развлекали всех своими номерами.



Фото: Василий Голосный

Анна Кузнецова, депутат Харьковского областного совета:

Дорогие наши жители! Хочется вам пожелать солнечного настроения, чтобы всё у вас было хорошо. Чтобы семьи у вас были счастливые, все росли здоровыми. Чтобы солнце вам светило 365 дней в году. С праздником вас и всего вам самого хорошего!

Светлана и Ирина, жительницы Новобаварского района:

Это праздник, это состояние души, дети всегда приходят домой в приподнятом настроении и говорят, как хорошо, что у нас есть такой парк и такие праздники. У меня 3 детей. И раньше гулять негде было, а сейчас и парки, и горки. Сколько праздников у нас было, сколько детских садов открыто. Я уже не знаю, куда своего ребёнка водить - на пение, хор или на танцы, на таеквондо и на всё подряд. И я очень довольна, спасибо нашему руководству, которое нас поддерживает.

Руководство района и его жители активно участвуют во всех праздничных мероприятиях. И это главное, что именно так, вместе, горожане не только отдыхают, а и объединяются ради будущих побед Харькова, уверен депутат облсовета Александр Ткаченко.

Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

Поздравляю всех с таким замечательным праздником - Масленицей! Очень шумные гуляния, веселье, яркие наряды, богатые столы. Считается, что тот, кто плохо встретил Масленицу, будет весь год замерзшим и несчастным. Поэтому побольше всем пышущих жаром блинов, хорошего, весеннего настроения! И, я надеюсь, что Масленица подарит тепло в наших сердцах, радость и, конечно же, благополучие и счастье в наши дома.

В воскресенье масштабные гуляния Масленицы прошли и в парке имени Квитки-Основьяненко. Людей было много и все - с хорошим настроением и улыбками.

Елена, жительница Новобаварского района:

Это традиционно, мы уже не первый раз на этом празднике, раз четвертый или пятый, каждый год приходим и с удовольствием угощаемся блинами, варениками, поем и наши дети довольны.

Юрий Медведев, депутат Харьковского городского совета:

Этот праздник создан для того, чтобы люди вместе собрались, поели блины. Сказали друг другу тёплые слова, попросили друг у друга прощения. Это традиции, а традиции - это то, что надо соблюдать. Традиции - это то, что позволяет нам строить будущее. С праздником вас!

Провожали зиму в Новобаварский районе в 4 микрорайонах. На каждой из праздничных площадок была своя программа с конкурсами и подарками.

Татьяна Цыбульник, глава администрации Новобаварского района:

Я вас от имени Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса хочу поздравить с праздником! И хочется пожелать нам всем мирного неба, всем нам крепкого здоровья - детям нашим, родным, близким. И я вас хочу поблагодарить за то, что вы всегда вот так нас поддерживаете. С удовольствием приходите на те праздники, которые мы для вас организовываем. И я вам хочу сказать, что праздники в Новобаварском районе - были, есть и будут! С праздником вас!