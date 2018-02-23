23.02.2018 17:25

В Харькове стартовал инклюзивный фестиваль «ВзаимоДействие»

Участники фестиваля продемонстрируют возможности и приемы создания инклюзивных спектаклей, концертов, экскурсий, спортивных занятий и соревнований, образовательных программ, услуг, которые позволят включить людей с инвалидностью в жизнь города.



Фото: Василий Голосный

Также в рамках мероприятия особое внимание будет уделено проблемам доступности и открытости услуг в городе и созданию площадок для взаимодействия. Мероприятия фестиваля пройдут в различных учреждениях культуры и образования города.

«Мы хотим, чтобы люди стали активны и они увидели каким образом могут проявить свою активность. Сегодня мы презентуем наш фестиваль. События, которые будут происходить, они уникальны. Они будут происходить впервые и наша задача, чтобы организаторы тех или иных учреждений увидели, что это здорово и замечательно и чтобы это стало хорошей традицией.» - сообщила Елена Шингарева, вице-президент Харьковской городской общественной организации инвалидов «Креавита».

Привлечение людей с инвалидностью к жизнедеятельности харьковской территориальной общины - для Харькова не в новинку, говорит вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан. Это многолетняя работа для создания равных возможностей для жизни особых людей.

Светлана Горбунова-Рубан заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

Система социальной защиты и помощи в городе Харькове работает таким образом, чтобы не пропустить никого и ничего. Поэтому, люди с особенными потребностями вовлекаются в общественную жизнь уже не то что несколько лет, а десятилетия. Я сюда, на это мероприятие, приехала из центра «Проминь» и, глядя на этих детей, которые были совсем маленькими, я посчитала и поняла, что центр «Проминь» уже функционирует 15 лет. А общественная организация, из которой вырос этот центр, уже функционирует 20 лет. Вот насколько долго мы работаем с этой темой. Для Харькова проблемы и потребности этих людей никогда не находились в стороне. Мы всегда выстраивали такую модель социальной работы, которая бы могла их поддержать. И быть в нужном месте в нужное время.

Инклюзивный фестиваль «ВзаимоДействие» рассчитан на три дня. И финиширует в понедельник.