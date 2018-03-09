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09.03.2018  12:25   

В Харькове почтили память Тараса Шевченко

Мероприятия по случаю 204-й годовщины со дня рождения выдающегося поэта и мыслителя прошли у памятника Тарасу Шевченко в Харькове.


Фото: Василий Голосный
Представители областной администрации, представители областного и городского советов, духовенства, общественность и студенты возложили цветы к монументу Кобзарю в саду имени Тараса Шевченко.
 
Во время мероприятия звучали песни на стихи поэта «Ревет и стонет Днепр широкий» и «Думы мои, думы мои».
 
«9 марта - значительная дата в истории Украины, ведь в этот день на свете появился человек, возродивший украинскую национальную идею после годов упадка, - отметила в своем комментарии глава ХОГА Юлия Светличная. - Именно Тарас засеял ниву идей, которая взошла в начале ХХ века. Именно на его идеалах выросло новое поколение украинцев - творцов Украинской революции 1917 - 1921-го годов. Его вера в будущее Украины поддерживала их и поддерживает сегодня нас, обеспечивая связь поколений и преемственность идей. Уверена, что в этот день каждый патриот Украины вспомнит свои любимые строки из произведений Шевченко. И это станет еще одним актом национального единения - того, к которому так стремился Тарас».

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Источник:   Харьковская областная государственная администрация
 Тэги:  кобзарь, тарас шевченко, харьков, возложение, день рождения
 
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