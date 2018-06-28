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28.06.2018  12:59   

В Харькове отметили День Конституции

Церемония возложения цветов к памятнику Независимости Украины состоялась сегодня, 28 июня, на пл. Конституции.


Фото: Василий Голосный
В мероприятии, посвященном 22-й годовщине принятия Конституции Украины, приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, руководители Харьковской облгосадминистрации, Харьковского областного совета, предприятий и учреждений, представители дипломатического корпуса, военнослужащие, ветераны АТО, священнослужители, харьковчане.
 

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Источник:   city.kharkov.ua
 Тэги:  день конституции, харьков
 
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