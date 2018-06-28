В Харькове отметили День Конституции

Церемония возложения цветов к памятнику Независимости Украины состоялась сегодня, 28 июня, на пл. Конституции.
День удачен для тех, чья работа связана с умственным трудом. Также день прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли.
Жара, грозовые дрожди, шквалы и снижение температуры к воскресенью – таким будет погодный уикэнд для харьковчан.
22 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
влажн.:
давл.:
ветер: