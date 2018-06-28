Цветочная арка в форме сердечек появилась в Харькове

Харьковские коммунальщики в сквере Стрелка создали новую цветочную инсталляцию в форме двух сердец.
День удачен для тех, чья работа связана с умственным трудом. Также день прекрасно подходит для деловых и финансовых операций, расчетов и получения прибыли.
Жара, грозовые дрожди, шквалы и снижение температуры к воскресенью – таким будет погодный уикэнд для харьковчан.
22 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
влажн.:
давл.:
ветер: