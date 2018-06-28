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28.06.2018  19:45   

Цветочная арка в форме сердечек появилась в Харькове

Харьковские коммунальщики в сквере Стрелка создали новую цветочную инсталляцию в форме двух сердец.


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  цветы, стрелка, харьков, инсталляция
 
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