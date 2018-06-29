«Змагання патріотів» в парке Горького

С 28 июня по 1 июля в честь Дня Конституции в парке Горького проходит спортивный праздник для детей «Змагання патріотів».
В состязаниях участвуют команды детей от 7 до 12 лет. Под руководством аниматора дети пробегают по парку, выполняя разнообразные задания на ловкость, меткость, сноровку и командную работу.
Для этого нужно собраться компанией из 6 человек у Логова Билли Кида. Здесь проходит регистрация участников. Раз в 15 минут на маршрут Патриотов отправляется очередная команда.
Подробнее о «Змаганнях патріотів» в парке Горького
Не давайте втянуть себя в спор: сегодня раздражение способно вспыхивать на пустом месте, а бурные ссоры разгораться из мелочей. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Жара, грозовые дрожди, шквалы и снижение температуры к воскресенью – таким будет погодный уикэнд для харьковчан.
C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.
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