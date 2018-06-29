29.06.2018 13:33

«Змагання патріотів» в парке Горького

С 28 июня по 1 июля в честь Дня Конституции в парке Горького проходит спортивный праздник для детей «Змагання патріотів».



Фото: Василий Голосный

В состязаниях участвуют команды детей от 7 до 12 лет. Под руководством аниматора дети пробегают по парку, выполняя разнообразные задания на ловкость, меткость, сноровку и командную работу.

Для этого нужно собраться компанией из 6 человек у Логова Билли Кида. Здесь проходит регистрация участников. Раз в 15 минут на маршрут Патриотов отправляется очередная команда.

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