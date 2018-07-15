15.07.2018 22:58

«Экватор лета» в парке Горького

15 июля в харьковском Центральном парке культуры и отдыха им. Горького под девизом «Никто не уйдет сухим!» состоялся праздник «Экватор лета».



Фото: Василий Голосный

Гости парка могли поучаствовать в розыгрышах, конкурсах, связанных с обливанием, тематических мастер-классах.



По Центральной аллее и возле Главной сцены курсировала поливальная машина, которая обливала всех, кто проходил мимо.



На Центральной площади проходили состязания по аква дартсу, гонкам корабликов и дуэли на водных насосах.



В 17:30 состоялась водная битва, в которой приняли участие все желающие.



Вечером состоялась пенная вечеринка и дискотека с PJ-поддержкой.