«Экватор лета» в парке Горького

15 июля в харьковском Центральном парке культуры и отдыха им. Горького под девизом «Никто не уйдет сухим!» состоялся праздник «Экватор лета».
Гости парка могли поучаствовать в розыгрышах, конкурсах, связанных с обливанием, тематических мастер-классах.
По Центральной аллее и возле Главной сцены курсировала поливальная машина, которая обливала всех, кто проходил мимо.
На Центральной площади проходили состязания по аква дартсу, гонкам корабликов и дуэли на водных насосах.
В 17:30 состоялась водная битва, в которой приняли участие все желающие.
Вечером состоялась пенная вечеринка и дискотека с PJ-поддержкой.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость.
Синоптики обещают, что в город придут дожди. Столбик термометра по-прежнему на отметке в +30 градусов.
В это воскресенье в Украине отмечаются два «местных» праздника.
влажн.:
давл.:
ветер: