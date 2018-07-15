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15.07.2018  22:58   

«Экватор лета» в парке Горького

15 июля в харьковском Центральном парке культуры и отдыха им. Горького под девизом «Никто не уйдет сухим!» состоялся праздник «Экватор лета».


Фото: Василий Голосный

Гости парка могли поучаствовать в розыгрышах, конкурсах, связанных с обливанием, тематических мастер-классах.

По Центральной аллее и возле Главной сцены курсировала поливальная машина, которая обливала всех, кто проходил мимо.

На Центральной площади проходили состязания по аква дартсу, гонкам корабликов и дуэли на водных насосах.

В 17:30 состоялась водная битва, в которой приняли участие все желающие.

Вечером состоялась пенная вечеринка и дискотека с PJ-поддержкой.

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Тэги:  экватор лета, парк горького, харьков
 
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