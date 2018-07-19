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19.07.2018  15:21   

В Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко

19 июля в сквере по улице Тринклера, 6 открыли памятник почетной харьковчанке, легендарной актрисе Людмиле Гурченко.


// Городской Дозор

Памятник актрисе выполнен в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с ее участием. Над ними возвышается скульптура актрисы.

В мероприятии приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес, руководители и сотрудники Харьковского горсовета, поклонники творчества Гурченко, ее друзья, а также последний муж Сергей Сенин.

Идея установить памятник выдающейся харьковчанке принадлежит городскому голове Геннадию Кернесу.

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Тэги:  памятник, гурченко, харьков
 
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