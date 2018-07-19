В Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко

19 июля в сквере по улице Тринклера, 6 открыли памятник почетной харьковчанке, легендарной актрисе Людмиле Гурченко.
Памятник актрисе выполнен в виде композиции, в которую вошли 15 персонажей из фильмов с ее участием. Над ними возвышается скульптура актрисы.
В мероприятии приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес, руководители и сотрудники Харьковского горсовета, поклонники творчества Гурченко, ее друзья, а также последний муж Сергей Сенин.
Идея установить памятник выдающейся харьковчанке принадлежит городскому голове Геннадию Кернесу.
Звезды предупреждают: сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение.
Четверг будет облачным. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами, которые будут идти практически весь день, постепенно ослабевая.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице.
влажн.:
давл.:
ветер: