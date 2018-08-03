03.08.2018 17:10

В парке Горького повредили 10 табличек

Утром 3 августа в парке Горького неизвестные совершили акт вандализма.



Фото: Василий Голосный

Деревья на аллее Мира высадили пенсионеры за собственные средства да еще и установили таблички с мотивирующими цитатами. Но утром, говорят в администрации парка Горького, неизвестные решили заменить эти надписи на другие.

«Было изуродовано 10 табличек, половина фактически из тех, что существует. Я уверен на 100% и меня поддержат наши гости - харьковчане, что это не приемлемо в парке, и в Харькове в целом, и в Украине, которую мы строим как демократически развитое, либеральное государство.» - сообщил Андрей Кравченко, пресс-секретарь Харьковского центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького.

Администрация парка Горького уже просмотрела записи с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, таблички повредили два человека.

Действиями неизвестных возмущены и люди, отдыхающие в парке:

«Это вандализм, по-другому я не могу это расценить. Мы с детьми очень любим гулять в этом парке. Хотелось бы, чтобы здесь все было красиво, чисто, без всяких глупостей.» - рассказывает Лилия.

«Это обычный беспредел, ну зачем? Нормально все написано, для людей это все пишется. Ну, люди такие у нас - изверги, звери. Просто не понимают ничего и все.» - возмущается Артем.

«Парк - это место для отдыха, где люди отдыхают и физически, и духовно. И надписи негативного содержания здесь совершенно не уместны.» - рассказывает Татьяна.

Поврежденные таблички заменят на новые. И администрация парка Горького просит с уважением относиться к красоте, порядку и чистоте, которую создают в любимом месте отдыха харьковчан и гостей города.