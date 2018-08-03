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03.08.2018  17:10   

В парке Горького повредили 10 табличек

Утром 3 августа в парке Горького неизвестные совершили акт вандализма.


Фото: Василий Голосный
Деревья на аллее Мира высадили пенсионеры за собственные средства да еще и установили таблички с мотивирующими цитатами. Но утром, говорят в администрации парка Горького, неизвестные решили заменить эти надписи на другие.
 
«Было изуродовано 10 табличек, половина фактически из тех, что существует. Я уверен на 100% и меня поддержат наши гости - харьковчане, что это не приемлемо в парке, и в Харькове в целом, и в Украине, которую мы строим как демократически развитое, либеральное государство.» - сообщил Андрей Кравченко, пресс-секретарь Харьковского центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького.
 
Администрация парка Горького уже просмотрела записи с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, таблички повредили два человека. 
 
Действиями неизвестных возмущены и люди, отдыхающие в парке:
 
«Это вандализм, по-другому я не могу это расценить. Мы с детьми очень любим гулять в этом парке. Хотелось бы, чтобы здесь все было красиво, чисто, без всяких глупостей.» - рассказывает Лилия. 
 
«Это обычный беспредел, ну зачем? Нормально все написано, для людей это все пишется. Ну, люди такие у нас - изверги, звери. Просто не понимают ничего и все.» - возмущается Артем.
 
«Парк - это место для отдыха, где люди отдыхают и физически, и духовно. И надписи негативного содержания здесь совершенно не уместны.» - рассказывает Татьяна.
 
Поврежденные таблички заменят на новые. И администрация парка Горького просит с уважением относиться к красоте, порядку и чистоте, которую создают в любимом месте отдыха харьковчан и гостей города. 

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Тэги:  парк горького, вандалы, харьков
 
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