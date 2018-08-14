14.08.2018 17:40

Детский оздоровительный лагерь «Смена» ЮЖД завершил очередной сезон отдыха

Состоялось торжественное закрытие 61-го сезона отдыха ДОЗ «Смена» регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзализныця». В течение трех смен отдыха детский оздоровительный лагерь, расположенный в Лозовском районе Харьковской области, посетили около 500 детей.



Детский оздоровительный лагерь «Смена» ЮЖД завершил очередной сезон отдыха



Всего в пяти детских оздоровительных заведениях Южной железной дороги - ДОЗ «Смена», ДОУ «Орленок», ГОУ «Молодая гвардия», ДОУ «Лесная сказка», ДЛОЦ «Солнечный» - этим летом организован отдых для 3720 детей.