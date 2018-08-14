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14.08.2018  17:40   

Детский оздоровительный лагерь «Смена» ЮЖД завершил очередной сезон отдыха

Состоялось торжественное закрытие 61-го сезона отдыха ДОЗ «Смена» регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзализныця». В течение трех смен отдыха детский оздоровительный лагерь, расположенный в Лозовском районе Харьковской области, посетили около 500 детей.


Детский оздоровительный лагерь «Смена» ЮЖД завершил очередной сезон отдыха

Всего в пяти детских оздоровительных заведениях Южной железной дороги - ДОЗ «Смена», ДОУ «Орленок», ГОУ «Молодая гвардия», ДОУ «Лесная сказка», ДЛОЦ «Солнечный» - этим летом организован отдых для 3720 детей.

Сейчас продолжается сезон отдыха в ДОУ «Молодая гвардия», ДОУ «Лесная сказка» и ДЛОЦ «Солнечный». Традиционно, больше юных отдыхающих принимает «Солнечный», что находится в Харькове. Ежегодно в течение 5-ти изменений в нем отдыхают 1080 детей.

Тэги:  отдых, дети, смена, харьков, лагерь, оздоровление
 
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