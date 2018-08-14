Детский оздоровительный лагерь «Смена» ЮЖД завершил очередной сезон отдыха

Состоялось торжественное закрытие 61-го сезона отдыха ДОЗ «Смена» регионального филиала «Южная железная дорога» ПАО «Укрзализныця». В течение трех смен отдыха детский оздоровительный лагерь, расположенный в Лозовском районе Харьковской области, посетили около 500 детей.
Всего в пяти детских оздоровительных заведениях Южной железной дороги - ДОЗ «Смена», ДОУ «Орленок», ГОУ «Молодая гвардия», ДОУ «Лесная сказка», ДЛОЦ «Солнечный» - этим летом организован отдых для 3720 детей.
Сейчас продолжается сезон отдыха в ДОУ «Молодая гвардия», ДОУ «Лесная сказка» и ДЛОЦ «Солнечный». Традиционно, больше юных отдыхающих принимает «Солнечный», что находится в Харькове. Ежегодно в течение 5-ти изменений в нем отдыхают 1080 детей.
Звезды обещают нестандартное мышление. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью и утром слабый туман. Днем и вечером небо будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.
Сегодня у православных – первый Спас.
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