22.08.2018 15:40

В Новобаварском районе почтили память воинов-освободителей Харькова

Сегодня, 22 августа, сотни харьковчан пришли на братское захоронение по улице Тимирязева, чтобы поклониться и почтить подвиг воинов-освободителей, которые ценой своей жизни вырвали из рук нацистов победу.



Фото: Василий Голосный

Владимир Золотарев, председатель Ассоциации ветеранов АТО и патриотов Новобаварского района:

Благодаря их навыку и воспитанию, мы можем сейчас стоять и защищать нашу Родину. Поэтому мы должны воспитывать наших детей любить нашу Родину и защищать. В этом и есть сила духа, а память о погибших, она должна быть всегда в сердцах. Пока есть память о людях - они живы.

Среди присутствующих на митинге - ветераны. Федор Меркулов ветеран, освободитель Харькова:

Я не лежу на диване, а утром выхожу на зарядку. Я пользуюсь тем, что имеется: и брусья, и турник. Дома у меня гантели, эспандер. И я всем ветеранам желаю - не залёживайтесь. Желаю молодёжи, чтобы она не зацикливалась на вредных привычках, а чтобы по утрам выходила на зарядку и чтобы не забывали нас, стариков.

Герои не умирают, говорит депутат Харьковского облсовета Александр Ткаченко. Они обретают бессмертие и навсегда остаются в памяти. Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

Сколько уже лет прошло, а боль в наших сердцах не утихает. И мы никогда не забудем подвиг наших героев, которые подарили нам жизнь. Вы знаете, я всегда говорю, что это те люди, которыми мы должны гордиться, мы с них берём пример. С их силы воли, с их силы духа. Я поздравляю всех харьковчан с таким прекрасным предстоящим праздником, Днём города Харькова, я желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, счастья и добра.