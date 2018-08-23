23.08.2018 11:30

На Мемориале Славы почтили память освободителей Харькова

Харьковчане возложили цветы и приняли участие в поминальном богослужении.



Фото: Василий Голосный

23 августа, в день освобождения Харькова от нацизма во Второй мировой войне, на Мемориальном комплексе Славы прошли траурные мероприятия.

К братским захоронениям и памятнику Родине-Матери пришли ветераны, представители духовенства разных церквей, депутаты, руководители города, военные, правоохранители, представители политических партий и общественных организаций, курсанты военных вузов, школьники.

«Это день бессмертной памяти и благодарности. Харьков был разрушен и понес страшные жертвы, каждая семья. И он внес огромный вклад в Победу. Поэтому почет освободителям у нас, как говорят, в крови. Я искренне поздравляю ветеранов, всех харьковчан с праздником, желаю мира, покоя и благополучия», - сказал после возложения цветов журналистам Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

В часовне в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», построенной в 2016 году около братских захоронений, харьковчане приняли участие в поминальной службе по жертвам войны. Молебен провели священники христианских конфессий.