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24.08.2018  13:30   

В Харькове отмечают День Независимости Украины

Торжественное возложение цветов по случаю 27-й годовщины независимости Украины состоялось сегодня, 24 августа, на пл. Конституции в Харькове.


Фото: Василий Голосный
В церемонии приняли участие председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов, директора департаментов, представители общественных организаций, духовенства, военные и жители города.
 
Также на церемонии присутствовали представители 21 иностранной делегации, которые приехали в Харьков по случаю Дня города.
 
Присутствующие возложили цветы к монументу Независимости, на площади выступили духовой оркестр и ансамбль народного танца. 

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Источник:   city.kharkov.ua
 Тэги:  возложение, день независимости, харьков, площадь конституции
 
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