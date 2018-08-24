В Харькове отмечают День Независимости Украины

Торжественное возложение цветов по случаю 27-й годовщины независимости Украины состоялось сегодня, 24 августа, на пл. Конституции в Харькове.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Последние выходные августа радуют ясной, солнечной погодой. Днем жарко, а ночи уже по-осеннему прохладные.
24 августа 1991 года наша страна провозгласила свою Независимость.
влажн.:
давл.:
ветер: