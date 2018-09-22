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22.09.2018  15:44   

Осенний велопарад в Харькове

В рамках Европейской Недели Мобильности, в Харькове прошел Осенний велопарад.


Фото: Василий Голосный

Сбор участников Велопарада проводился возле памятника Велосипедисту.

Затем колонна в сопровождении полиции двигалась по улице Сумской к площади Конституции. Там все желающие смогли принять участие в велоэкскурсиях.

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Тэги:  велопарад, велодень, харьков, памятник велосипедисту, неделя мобильности
 
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