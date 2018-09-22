Осенний велопарад в Харькове

В рамках Европейской Недели Мобильности, в Харькове прошел Осенний велопарад.
Сбор участников Велопарада проводился возле памятника Велосипедисту.
Затем колонна в сопровождении полиции двигалась по улице Сумской к площади Конституции. Там все желающие смогли принять участие в велоэкскурсиях.
Вторая декада сентября проходит под управлением Венеры, что превращает этот период в отличное время для поиска второй половины. Людям, которые уже нашли свою пару, гороскоп рекомендует добавить в отношения немного романтики. Поразмышляйте о том, чем бы вы могли порадовать любимого человека, включите воображение.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
22 сентября есть над чем задуматься, ведь именно в этот день во многих странах мира отмечается Международный день без автомобилей, присоединяйтесь! А также узнавайте о событиях из истории за этот день.
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