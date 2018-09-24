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24.09.2018  22:32   

Дождь в Харькове


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  дождь, непогода, харьков, проспект гагарина, зеркальная струя, сумская, пейзаж
 
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