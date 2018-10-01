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01.10.2018  19:05   

В Харькове состоялся праздник золотого возраста

«С весной в сердце» - в Харькове состоялся первый фестиваль клубов активного долголетия, которые сегодня, в День пожилых людей и День ветеранов, посоревновались в вокальном искусстве. И не просто пели, а устроили настоящие соревнования талантов в рамках проекта «Битва хоров».


Фото: Василий Голосный
Им песня, как они говорят, и любить, и жить помогает. Поэтому именно вокальное искусство для многих посетителей территориальных центров города - любимое дело. А стать победителем проекта «Битва хоров», который проходит в рамках первого Харьковского фестиваля «С весной в сердце» - дело чести.
 
Светлана Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:
 
Сегодня в городе действительно настоящий праздник «золотого» возраста. Я имею честь приветствовать вас от имени Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса. Он вам просил передать слова благодарности за этот замечательный проект, за то, что вы в нём участвуете и пожелания здоровья, долгих лет жизни активных, творческих, насыщенных.
 
За звание победителя боролись клубы долголетия территориальных центров социального обслуживания девяти районов города. И каждый представил свой лучший песенный репертуар, в полной мере продемонстрировал все их таланты, их молодость, бодрость и упорство, отметил депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко, который пришел поддержать все коллективы и особенно поболеть за Новобаварский район, который опекает.
 
Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета: 
 
Безусловно, 1 октября - это дата, которая ни в коем случае не является напоминанием о вашем возрасте, это нам возможность поздравить вас, сказать вам слова благодарности за ваш многолетний труд, за доброту и мудрость, за то, что вы сделали для нашего сегодняшнего настоящего и будущего. Ваш жизненный путь, ваш труд является примером для нас и для современного поколения. И, конечно, быть вашими последователями и почётно, и ответственно.
 
Геннадий Волокита, участник фестиваля от территориального центра Основянского района:
 
Этот конкурс даёт эмоциональный подъём, заряд бодрости и энергии,  хочется жить после таких концертов, после таких встреч.
 
Людмила Довгун, участница фестиваля от территориального центра Новобаварского района:
 
Это великолепно, мы хотели бы, чтобы постоянно так заботились о нас, о людях, как говорится, третьего возраста, мы всегда душой и сердцем молоды.
 
Зрители воспринимали все выступления на «ура». Аплодисменты не утихали на протяжении всех выступлений.
 
Жюри было сложно выбрать победителей конкурса. Все его участники были отмечены дипломами и наградами. А первое место досталось коллективу с терцентра Индустриального района.

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Тэги:  битва хоров, долголетие, харьков, день пожилых людей, горбунова-рубан, ткаченко
 
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