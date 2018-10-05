05.10.2018 19:42

В Региональном центре во время задымления эвакуировали свыше 300 человек. Спасатели провели учения

Задымление произошло на третьем и четвертом этажах здания. Уже через пять минут сюда прибыли первые пожарные машины.



Фото: Василий Голосный

В это время персонал Регионального центра эвакуируется. Однако четыре работника не могут самостоятельно выйти - их пришлось снимать из здания по автолестнице. Это не реальный пожар, а спасательно-тактические учения.

«Мы усложнили немножко эти учения тем, что сымитировали задымление своими установками для того, чтобы люди в реальной ситуации увидели, как распространяются продукты возгорания, то есть дым на различных этажах для того, чтобы понимать как эвакуироваться и куда нужно идти. Везде на этажах были наши посредники, которые определяли правильность действий персонала, правильность выхода, эвакуации» - рассказывает Сергей Щербина, начальник оперативно-координационного центра.

Сами подразделения не знали, что это учебная тревога, объясняет Сергей Щербина. Так своих работников проверяют на правильность действий в чрезвычайной ситуации. Учения, подчеркнул, в целом прошли на отлично. Особенно важный момент - это взаимодействие ответственных за пожарную безопасность в помещении и спасателей. Спасателям информацию предоставили правильно.

Также во время учений работникам центра объяснили правила пожарной безопасности на рабочих местах и ​​показали, как пользоваться средствами пожаротушения.

«Такие учения мы проводим каждый год. Мы уделяем большое внимание не только качеству предоставления, скорости предоставления услуг в нашем центре, но и уделяем внимание безопасности. Как наших посетителей, так и сотрудников, которые находятся в здании. Здание площадью 6 тысяч квадратных метров, здесь организовано 320 рабочих мест, достаточно большое количество людей бывает в течении дня, поэтому это очень важные вопросы» - сообщила Виктория Китайгородская, директор Департамента административных услуг и потребительского рынка.