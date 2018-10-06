День инклюзии в парке Горького

6 октября в харьковском Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького состоялся инклюзивный фестиваль «Взаимодействие».
В рамках фестиваля гости парка смогли принять участие в спортивных состязаниях, пообщаться с собаками - терапевтами, поучаствовать в различных мастер-классах , посмотреть фотовыставку.
В ретро-зоне состоялся мастер-класс по жестовому языку, мастер-класс «Мир в темноте», был организован дискуссионный клуб, где обсуждались вопросы доступности и инфраструктуры в Харькове.
На Главной сцене парка состоялся инклюзивный концерт, а на Центральной аллее специалисты Харьковского городского центра занятости проводили консультации по трудоустройству.
На спортивных площадках парка проводились соревнованиях на инвалидных колясках «Веселые старты» и турнир по петанку.
Волонтеры, задействованные в фестивале - студенты Харьковского университета радиоэлектроники.
Поговорка «Время – деньги» сегодня верна как никогда. Звезды советуют не увлекаться долгими рассуждениями и быть внимательнее на дорогах.
В городе установится ясная солнечная погода. Ночью заморозки, днем – 16-19 градусов тепла.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
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