06.10.2018 20:02

День инклюзии в парке Горького

6 октября в харьковском Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького состоялся инклюзивный фестиваль «Взаимодействие».



Фото: Василий Голосный

В рамках фестиваля гости парка смогли принять участие в спортивных состязаниях, пообщаться с собаками - терапевтами, поучаствовать в различных мастер-классах , посмотреть фотовыставку.



В ретро-зоне состоялся мастер-класс по жестовому языку, мастер-класс «Мир в темноте», был организован дискуссионный клуб, где обсуждались вопросы доступности и инфраструктуры в Харькове.



На Главной сцене парка состоялся инклюзивный концерт, а на Центральной аллее специалисты Харьковского городского центра занятости проводили консультации по трудоустройству.



На спортивных площадках парка проводились соревнованиях на инвалидных колясках «Веселые старты» и турнир по петанку.



Волонтеры, задействованные в фестивале - студенты Харьковского университета радиоэлектроники.