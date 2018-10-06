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06.10.2018  20:02   

День инклюзии в парке Горького

6 октября в харьковском Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького состоялся инклюзивный фестиваль «Взаимодействие».


Фото: Василий Голосный

В рамках фестиваля гости парка смогли принять участие в спортивных состязаниях, пообщаться с собаками - терапевтами, поучаствовать в различных мастер-классах , посмотреть фотовыставку.

В ретро-зоне состоялся мастер-класс по жестовому языку, мастер-класс «Мир в темноте», был организован дискуссионный клуб, где обсуждались вопросы доступности и инфраструктуры в Харькове.

На Главной сцене парка состоялся инклюзивный концерт, а на Центральной аллее специалисты Харьковского городского центра занятости проводили консультации по трудоустройству.

На спортивных площадках парка проводились соревнованиях на инвалидных колясках «Веселые старты» и турнир по петанку.

Волонтеры, задействованные в фестивале - студенты Харьковского  университета радиоэлектроники.

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Тэги:  день инклюзии, парк горького, харьков, фестиваль взаимодействие, креавита
 
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