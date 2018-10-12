12.10.2018 20:35

В Саржином яру будет, действительно, красиво и комфортно - Игорь Терехов

Саржин яр притягивает тысячи харьковчан круглогодично. Летом здесь много тех, кто хочет отдохнуть от жары, весной и осенью это место выбирают влюбленные для свиданий. А зимой здесь нет отбоя от любителей окунуться в ледяной воде источника.



Фото: Василий Голосный

Саржин яр поэтапно стал видоизменяться. Здесь ведется масштабная реконструкция. Однако, несмотря на ремонт, здесь и сейчас есть где провести время. Новые павильоны для отдыха, круглые с подсветкой и кованые авторские скамьи. Новая купель и раздевалки, бюветы. И это еще не все, чем могут воспользоваться люди.

«Здесь у нас поставлены тренажёры, появились новые теннисные столы. И люди с удовольствием играют. Будет совершенно уникальная детская площадка. Сегодня она уже выполняется в бетоне, потом она будет залита резиновым покрытием. На ней будет, действительно, удобно и комфортно. Кроме того, появляются новые велодорожки. Длина велодорожки составит 3,5 км. Это будет очень удобная велодорожка, проходящая вокруг источника. По ней будет очень удобно кататься и отдыхать людям» - сообщил Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.

Все зоны, а таких здесь будет несколько, будут открывать поэтапно. Часть - в этом году, над чем сейчас работают, часть - в следующем. В Саржином яру появится и отдельная площадка с шезлонгами, где можно будет позагорать летом, отдельная зона, где можно просто посидеть в тени деревьев и под пение птиц пофилософствовать. Однако всех планов в мэрии не открывают. Говорят, это будет сюрприз, который стопроцентно понравится горожанам. Особое внимание уделят в новом Саржином яру безопасности.

«Здесь будет установлено видеонаблюдение, здесь будет дежурить охрана для того, чтобы всё это сохранить. Потому что, как я говорю, очень важно построить, но ещё более важно это сохранить. Это место знаковое для города Харькова и очень-очень позитивное. Здесь люди и отдыхают, и набираются сил. Здесь любой человек, любого возраста может найти себе занятие» - подчеркнул Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.