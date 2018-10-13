13.10.2018 20:05

В Новобаварском районе прошла масштабная осенняя ярмарка

С украинскими песнями, танцами, вкусностями, от которых ломились столы и изделиями ручной работы - именно так жители Новобаварского района отмечали Праздник осени. На аллеях обновленного парка Квитки-Основьяненко развернули настоящую ярмарку.



Фото: Василий Голосный

«Праздник осени у нас зародился давно. Он проходил на базе всех школ и детских садов. Но из-за того, что участников становится все больше и праздник вызывает такой интерес, мы решили, как организаторы, в этом году подойти к организации этого мероприятия творчески, нестандартно и провели сегодняшнюю ярмарку в реконструированном нами в этом году парке Квитки-Основяненко», - сообщил Александр Ткаченко, депутат Харьковского облсовета.



Праздник осени для жителей Новобаварского района всегда проходит в украинском колорите. И его, говорят местны жители, ждут. Потому что это, подчеркивают, объединяет их.



«Это яркие мероприятия, которых ждут жители нашего микрорайона. Дети готовятся, родители готовятся. Нас это очень радует. И мы всегда с нетерпением ждем этих мероприятий», - рассказывает Юлия, жительница Новобаварского района.



«Этот праздник очень богатый. Много людей, все довольны. Мне лично очень нравится. Я принимаю участие с огромным удовольствием. И мы очень благодарны, что нам помогают наши депутаты и район. За это огромное спасибо», - рассказывает Мария Чекалина, председатель родительского комитета детского сада №15.



«Когда оказываешься в кругу и детей, и родителей, участников праздника - это, безусловно, вызывает определенные эмоции и сподвигает делать все больше и больше. Я считаю, что праздник удался. Посмотрите, какая прекрасная погода, посмотрите, какое у всех настроение, какие все счастливые. Замечательно, что праздник осени превращается в такую масштабную ярмарку нашего любимого Новобаварского района», - делится впечатлениями Александр Ткаченко, депутат Харьковского облсовета.



Также традиционные «Осенние ярмарки» состоялись в образовательных учреждениях Новобаварского района, в частности, в школе №162.