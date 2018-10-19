19.10.2018 19:27

Игорь Терехов: Реконструкция второй очереди сада Шевченко на завершающем этапе

Работы по реконструкции сада им. Т. Шевченко продолжаются, к открытию готовят часть сада вдоль ул. Сумской.



Фото: Василий Голосный

Сегодня, 19 октября, с ходом работ ознакомился первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Мы сохранили абсолютно все зеленые насаждения. Мы выдержали полностью защитную зону. Все остальное, конечно, изменило вид. Начиная от тех аллей, которые существовали и тех, которые появились сейчас. Да, мы сохранили архитектуру. Мы сохранили облик сада потому, что это единственный в городе сад. Мы поменяли полностью скамейки, мы поменяли полностью дизайн фонарей, мы создали новую инфраструктуру. Сегодня тут проложен автоматический полив, который будет поливать газоны, газон все время будет зеленый. Кроме того, изменена структура освещения, здесь будет очень светло.

Так, если до реконструкции в саду Шевченко в ночное время часть дорожек не освещалась, то после завершения работ по обновлению сада, проблема с освещением будет решена. Особое внимание уделили здесь и ливневой канализации. Сейчас, говорит Игорь Терехов, реконструкция второй очереди сада уже на завершающей стадии.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Мы хотим полностью сдать эту половину сада Шевченко. После этого нам останется завершить озеро, каскад и участок возле ККЗ «Украина». Мы в этом году завершим работы по строительству озера. Чаша озера полностью готова, идут отделочные работы. Но мы не будем запускать озеро в этом году. Мы рассчитываем, что запустим озеро весной следующего года. Тоже самое касается каскада.