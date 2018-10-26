Главная Фото Общество В БТИ из-за возгорания эвакуировали 60 человек. Руководство предприятия совместно со спасателями провели учения
26.10.2018  17:11   Евгения Кутнова, Василий Голосный

В БТИ из-за возгорания эвакуировали 60 человек. Руководство предприятия совместно со спасателями провели учения

По легенде учений, в подвале здания возникло возгорание. На номер «101» позвонил работник бюро, который сообщил о возгорании, после чего объявил эвакуацию.


Фото: Василий Голосный
На место происшествия прибыли подразделения ДСНС в составе трех отделений на автоцистернах и одного отделения на автолестнице. Спасатели проводили действия по тушению пожара и эвакуации людей из всех этажей здания. Из окна 4-го этажа по автолестнице сотрудники ДСНС спасли человека, который не успел самостоятельно эвакуироваться.
 
Олег Дробот, директор Департамента регистрации:
 
Сегодня в офисе коммунального предприятия «БТИ» проводились плановые практические занятия по действиям администрации, сотрудников предприятия в случае чрезвычайной ситуации. Проводить комплекс таких мероприятий, как теоретических, так и практических - это была наша инициатива и мы благодарны коллегам из МЧС за плотную работу и сотрудничество в этой сфере. Коммунальное предприятие «БТИ» обслуживает в день порядка 500 харьковчан, это люди разного возраста, пожилые люди, с ограниченными возможностями и важно, чтобы наши сотрудники знали, как четко и без паники реагировать в конкретной чрезвычайной ситуации, как себя вести.
 
Для учений задействовали два десятка спасателей и четыре машины спецтехники. Чрезвычайники говорят - персонал БТИ действовал согласно инструкции и справился с задачей.
 
Алексей Сиренко, заместитель начальника оперативно-координационного центра ГУ ДСНС в Харьковской области: 
 
Самая главная задача персонала, который встречает наше подразделение - это вовремя передать информацию. Четкие, скоординированные действия в ситуации, которая возникла - по первой их информации. Все было организовано, информацию нам довели, пересчет людей произвелся, нам было доведено сколько людей находилось, персонала, посетителей и поэтому нам было легче работать.
 
Рабочий процесс в фронт-офисе на некоторое время пришлось прервать. Однако посетители говорят, что все понимают и даже приветствуют такой подход, ведь никто никого заранее об обучении не предупреждал.
 
Александр Алексеенко, посетитель фронт-офиса КП «БТИ»:
 
Чтобы не было таких трагических случаев, как в торговых центрах и где они еще были. Важно и нужно людям объяснять, что это для их блага все делается. Правильно делают, что проводят такие мероприятия.
 
Лариса Минакова, посетительница фронт-офиса КП «БТИ»:
 
Мы не ощутили никаких трудностей, это заняло 10 минут и никак не отразилось на нашем рабочем дне. Это полезно и необходимо для того, чтобы не попасть в дальнейшем в неприятную ситуацию, которая, действительно, может сложится и будет не подготовлен ни персонал и люди не обучены.
 
В дальнейшем, отметили в профильном департаменте горсовета, такие учения планируют проводить чаще.

Фотогалерея

Тэги:  пожар, бти, харьков, учения
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.10 Криминал и происшествия Крупный пожар на производстве под Харьковом: один рабочий погиб, двое в больнице, полиция начала расследование (Обновлено, ФОТО) 24.10 Криминал и происшествия Под Харьковом автомобиль вспыхнул во время движения (ФОТО) 24.10 Криминал и происшествия На ХТЗ сгорел гараж с автомобилем
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел личный прием на "Коммунаре"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 