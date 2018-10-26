26.10.2018 17:11 Евгения Кутнова, Василий Голосный

В БТИ из-за возгорания эвакуировали 60 человек. Руководство предприятия совместно со спасателями провели учения

По легенде учений, в подвале здания возникло возгорание. На номер «101» позвонил работник бюро, который сообщил о возгорании, после чего объявил эвакуацию.



Фото: Василий Голосный

На место происшествия прибыли подразделения ДСНС в составе трех отделений на автоцистернах и одного отделения на автолестнице. Спасатели проводили действия по тушению пожара и эвакуации людей из всех этажей здания. Из окна 4-го этажа по автолестнице сотрудники ДСНС спасли человека, который не успел самостоятельно эвакуироваться.

Олег Дробот, директор Департамента регистрации:

Сегодня в офисе коммунального предприятия «БТИ» проводились плановые практические занятия по действиям администрации, сотрудников предприятия в случае чрезвычайной ситуации. Проводить комплекс таких мероприятий, как теоретических, так и практических - это была наша инициатива и мы благодарны коллегам из МЧС за плотную работу и сотрудничество в этой сфере. Коммунальное предприятие «БТИ» обслуживает в день порядка 500 харьковчан, это люди разного возраста, пожилые люди, с ограниченными возможностями и важно, чтобы наши сотрудники знали, как четко и без паники реагировать в конкретной чрезвычайной ситуации, как себя вести.

Для учений задействовали два десятка спасателей и четыре машины спецтехники. Чрезвычайники говорят - персонал БТИ действовал согласно инструкции и справился с задачей.

Алексей Сиренко, заместитель начальника оперативно-координационного центра ГУ ДСНС в Харьковской области:

Самая главная задача персонала, который встречает наше подразделение - это вовремя передать информацию. Четкие, скоординированные действия в ситуации, которая возникла - по первой их информации. Все было организовано, информацию нам довели, пересчет людей произвелся, нам было доведено сколько людей находилось, персонала, посетителей и поэтому нам было легче работать.

Рабочий процесс в фронт-офисе на некоторое время пришлось прервать. Однако посетители говорят, что все понимают и даже приветствуют такой подход, ведь никто никого заранее об обучении не предупреждал.

Александр Алексеенко, посетитель фронт-офиса КП «БТИ»:

Чтобы не было таких трагических случаев, как в торговых центрах и где они еще были. Важно и нужно людям объяснять, что это для их блага все делается. Правильно делают, что проводят такие мероприятия.

Лариса Минакова, посетительница фронт-офиса КП «БТИ»:

Мы не ощутили никаких трудностей, это заняло 10 минут и никак не отразилось на нашем рабочем дне. Это полезно и необходимо для того, чтобы не попасть в дальнейшем в неприятную ситуацию, которая, действительно, может сложится и будет не подготовлен ни персонал и люди не обучены.

В дальнейшем, отметили в профильном департаменте горсовета, такие учения планируют проводить чаще.