Хэллоуин в парке Горького

28 октября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоялся завершающий этап празднования Хэллоуина.
В этот день в парке состоялось Шествие Зомби, турнир «Зомби против Людей», огненное шоу «Это Хэллоуин, детка!», выступление групп «Ричи Колючий», Lewis Carol Band.
Прошли «страшные» конкурсы на Главной сцене, конкурс вырезанных тыкв и дискотека «ЗомбиFest Party».
Желающие смогли разукрасить себя страшным гримом и приобрести тематические аксессуары.
Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
Теплая погода без существенных осадков ожидается в Харькове 27 и 28 октября.
28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.
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