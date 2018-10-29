29.10.2018 01:07

Хэллоуин в парке Горького

28 октября в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького состоялся завершающий этап празднования Хэллоуина.



Фото: Василий Голосный

В этот день в парке состоялось Шествие Зомби, турнир «Зомби против Людей», огненное шоу «Это Хэллоуин, детка!», выступление групп «Ричи Колючий», Lewis Carol Band.

Прошли «страшные» конкурсы на Главной сцене, конкурс вырезанных тыкв и дискотека «ЗомбиFest Party».



Желающие смогли разукрасить себя страшным гримом и приобрести тематические аксессуары.