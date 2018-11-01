01.11.2018 18:45

В Харькове поздравили социальных работников

Праздничный прием по случаю Дня работника социальной сферы Украины состоялся сегодня, 1 ноября, в Харьковском академическом театре музыкальной комедии.



Фото: Василий Голосный

В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко, директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова, представители областной власти, профсоюзов и работники социальных служб.

«Самый теплый, самый сердечный и эмоциональный праздник моей жизни - это День работника социальной сферы. Примите самые искренние слова благодарности за то, что вы делаете для Харькова и его жителей! Своим трудом вы помогаете людям, которые приходят к вам со своими проблемами, и даете им надежду на то, что все в их жизни будет хорошо. Крепкого вам здоровья, терпения и благополучия в семьях!» - сказала вице-мэр.

Лучшим работникам социальной сферы вручили Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполкома городского совета, Благодарности городского головы, Департамента труда и социальной политики и пр.

После торжественной части для всех гостей праздничного приема состоялся концерт в исполнении хора «Журавка» и артистов театра музкомедии.

Справка. День работника социальной сферы Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье ноября. Установлен Указом Президента в 1999 году.