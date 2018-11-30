30.11.2018 19:33

В Новобаварском и Холодногорском районе прошёл концерт к Международному дню людей с инвалидностью

В Новобаварский и Холодногорском районах накануне Международного дня людей с инвалидностью прошел торжественный концерт.



Фото: Василий Голосный

В театре юного зрителя - праздник доброты и милосердия. Здесь собрались вместе талантливые дети и взрослые, которые по тем или иным причинам имеют особенности в своем здоровье.

Среди них и десятилетний Артем Беспалько. После рождения ребенок перенес инсульт, который сказался на здоровье мальчика. Врачи предсказывали - только постельный режим. Ошибались, говорит его мать Елена. Уже сейчас благодаря реабилитации он стал понемногу ходить, пока с помощью ходунков. К тому же ребенок имеет большие творческие способности.

Артем Беспалько, школьник:

Мне нравится рисовать красками, а ещё мне нравится представлять свою публику. Петь ещё нравится, а ещё в театре играть.

Елена Беспалько, мать Артема:

Когда в семье рождается особенный ребёнок, родители находятся в каком-то шоке и ступоре. И весь путь преодоления этих трудностей и реабилитация - это очень непростой путь как для родителей, так и для детей. И когда у детей есть поддержка, когда они чуствуют себя наравне с другими, это очень важно. Я бесконечно благодарна всем, кто помогает на этом нелёгком пути и нам, и нашим деткам. Кто создаёт такие праздники, куда можно прийти, раскрыться, раскрыть свою душу, порадоваться и набраться сил для дальнейшей реабилитации.

Поддержка таких людей особенно нужна, начиная с их детства, говорит депутат Харьковского облсовета Александр Ткаченко. Это довольно сильные люди, люди, которые доказывают на собственном примере, что невозможное возможно.

Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

Это те люди, которые поражают меня силой своего духа, своей активной жизненной позицией. Это люди, которые не требуют к себе никакого сожаления потому, что они сами знают, что это путь в никуда. И, как показывает практика, такие люди становятся полноценными и высокоэффективными членами общества. Я отношусь к ним с безмерным уважением, порою восхищаюсь. Когда мы будем более заботливо относиться друг к другу, когда мы будем больше любить друг друга, я думаю, мы будем намного счастливее.