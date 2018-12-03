В Харькове появится громадная ледяная елка

Харьков готовится к новогодним праздникам. В частности, возле Зеркальной струи коммунальщики создают большую ледяную скульптуру «Новогодняя елка».
Приготовьтесь, что любое решение, пусть даже самое незначительное, будет даваться вам с большим трудом. В целом же день идеален для планирования и анализа.
Харькову обещают пасмурную погоду, без существенных осадков. На дорогах гололедица, видимость ухудшится до 200–500 м.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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