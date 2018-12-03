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03.12.2018  16:10   

В Харькове появится громадная ледяная елка

Харьков готовится к новогодним праздникам. В частности, возле Зеркальной струи коммунальщики создают большую ледяную скульптуру «Новогодняя елка».


Фото: Василий Голосный
Основа арт-объект состоит из металлоконструкций, залитых сверху водой, которая при замерзании создает причудливые ледяные структуры. 
 
Вечером скульптура будет подсвечиваться. На площади Свободы продолжаются работы по строительству новогоднего городка, монтируются каток и главная городская елка.
 
Напомним, в горсовете сообщали, что военное положение не помешает харьковчанам отметить новогодние праздники.

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Тэги:  новый год, ледяная елка, харьков, зеркальная струя, площадь свободы, каток
 
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