04.12.2018 23:45

В Харькове вручили премию «Преодоление»

Церемония награждения лауреатов премии «Преодоление-2018» состоялась сегодня, 4 декабря, в гостинице «Premier Palace Hotel Kharkiv».



Фото: Василий Голосный

В мероприятии приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, вице-президент городской общественной организации «Креавита» Елена Шингарева, депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко, депутаты Харьковского городского совета.



«Вы очень мужественные и сильные духом люди, нам многому надо у вас поучиться. Сегодня одним из приоритетных направлений для городской власти является создание в Харькове комфортных условий для людей с инвалидностью. Мы уже приступили к проектированию реабилитационного центра и обещаем, что обязательно построим его в Харькове», - сказал в своей поздравительной речи Игорь Терехов.



По словам Елены Шингаревой, с каждым годом желающих принять участие в конкурсе становится все больше, а претенденты – еще креативнее и успешнее.

«Нам все труднее определить победителей, потому что все претенденты демонстрируют очень высокие результаты в своих областях. Их достижения вдохновляют нас, демонстрируя то, что люди с инвалидностью вносят очень серьезный вклад в развитие нашего города и страны», - подчеркнула Елена Шингарева.



В этом году награждение прошло в семи номинациях. Премии удостоены: в номинации «Общественная деятельность» - Алина Высоцкая, в номинации «Спорт» - Сергей Луговой, в номинации «Бизнес» - Игорь Драпаковский, в номинации «Профессионализм» - Михаил Лазарь, в номинации «Искусство» - Сергей Ковалев, в номинации «Творчество» - Нина Белова, в номинации «Творческий коллектив» - Харьковский хоровой ансамбль незрячих «Консонанс». Сергей Ковалев рассказал, что его главное достижение заключается в том, что, несмотря ни на что, смог реализовать свою детскую мечту и стать композитором. Незрячий музыкант уже четырежды представлял Украину на международных рок-фестивалях.



«Когда мне было три года, я сказал маме, что стану композитором, и в 8 лет меня отдали учиться игре на баяне. Так я увлекся музыкой и в дальнейшем стал сочинять песни. Сегодня я выступаю в составе группы «Карфаген» и уже написал около 100 песен, а также провожу музыкальные видеоуроки. Хочу сказать, что само название «Преодоление» - это преодоление собственной реальности, своих проблем и слабостей, того, что я, вопреки всему, стал тем, кем хотел и мечтал быть в детстве», - рассказал Сергей Ковалев.



Всем лауреатам вручили памятные статуэтки, дипломы и денежные призы. Отметим, что среди партнеров премии – представители бизнеса и харьковские депутаты.



«Сегодня здесь собрались люди с уникальным духом и силой воли, которые своим трудом добились больших успехов. Благодаря усилиям городской власти сегодня в Харькове реализуется множество проектов для людей с ограниченными возможностями, в частности, безбарьерная инфраструктура, услуга «Инватакси», ряд социальных и общественных мероприятий», - отметил депутат Харьковского горсовета Габриел Михайлов.



Также в рамках церемонии состоялся инклюзивный показ мод. Профессиональные модели и девушки на инвалидных колясках представили две коллекции: «Берегиня» Анастасии Скляр и «Там, где сбываются мечты» Екатерины Яворской. Для гостей и участников мероприятия прошел инклюзивный концерт, в котором приняли участие профессиональные исполнители и люди с инвалидностью.



С более подробной информацией о лауреатах премии можно ознакомиться здесь.



Справка. Премия «Преодоление» учреждена в 2013 году городской общественной организацией инвалидов «Креавита» при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Ее вручают людям с инвалидностью за достижения в профессиональной, творческой, спортивной или общественной деятельности.